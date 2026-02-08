Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Ясен Петров направи впечатляващ официален дебют начело на Добруджа. В мач от 20 кръг на efbet Лига тимът от Добрич записа успех с 3:0 над столичния Септември в битка на дъното на класирането. За домакините това е най-убедителната победа след завръщането им в елита.

Първият удар в мача беше в 11-ата минута, когато Бертран Фурие от Септември от границата на наказателното поле стреля встрани от вратата на домакините. Четири минути по-късно вратарят на Добруджа Галин Григоров трябваше да се намесва решително. С атрактивно спасяване той изби в корнер опасен удар на Преслав Георгиев от пеналта.

След изтичането на половин час игра Айкут Рамадан навлезе в наказателното поле отляво, но диагоналният му удар не уцели рамката на вратата. В 37-ата минута Добруджа откри резултата. Томаш Силва отне топката от Симеон Василев на левия фланг и центрира към наказателното поле, където оставеният непокрит Вашко Оливейра се разписа с глава.

Второто полувреме протече под доминацията на Добруджа. Домакините направиха два пропуска чрез Томаш Силва и Айкут Рамадан. В 58-ата вторият гол в тяхна полза стана факт. Матеус Леони се разписа след центриране на Антон Иванов отдясно. Само осем минути по-късно тимът от Добрич направи класически аванса си. Томаш Силва се разписа с диагонален удар извън наказателното поле. В 77-ата минута тимът на Ясен Петров беше близо до четвърти гол, но ударът на Ивайло Марков се отби в напречната греда.

С този успех добричлии изпревариха днешния си съперник в класирането и вече заемат 14-о място. Двата тима имат по 15 точки, колкото и 13-ият Монтана. В следващия кръг Добруджа гостува на Ботев (Враца) на 16 февруари (понеделник), а два дни по-рано Септември приема Монтана.