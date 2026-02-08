Душан Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след победата на своя тим над Славия. “Смърфовете” се наложиха с 2:0 като гости.

- Реклама -

“Дисциплиниран отбор, задружна игра. Не знаехме как ще изглеждат те, това е първи двубой, нормално е. Най-важното е, че успяхме да се предпазим почти изцяло от травми. Със сигурност е много по-лесно да работим, когато печелим. Топ изпълнение при първия гол, добър преход.

Щастлив съм, че имаме такъв футболист, който изигра такъв мач (б.р. Умарбаев). Новите са млади момчета, имат нужда от подкрепа. Показаха в подготовката, че имат емоция и желание и са готови да ни помагат. Днес това, което видях, ми хареса, но това не означава нищо, защото е само един мач.

Важно е да работим здраво, да се борим като отбор. Днес в последните 20 минути страдахме, имахме късмет да не допуснем гол. Засега се справяме добре. Гледаме към следващия двубой.

Сменихме 20 футболисти откакто дойдох тук. Всичко това бе процес в течение на мачовете. Искаме да сме най-добрата версия на себе си спрямо това, което заслужаваме. Опитваме да подобряваме нашите футболисти. Най-важното е да изстискаме максимума от този отбор. Аз съм горд от целия ни щаб и отбора. Много е важно да продължим с такава енергия.

Дербитата са страхотни мачове. Очаквам това с нетърпение. Надявам се да имаме добра битка за Пловдив, а феновете да ни дадат допълнителна енергия”, заяви Косич.