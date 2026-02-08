НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Душан Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

          Щастлив съм, че имаме такъв футболист, който изигра такъв мач (б.р. Умарбаев)

          8 февруари 2026 | 16:35 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след победата на своя тим над Славия. “Смърфовете” се наложиха с 2:0 като гости.

          - Реклама -
            
            

          “Дисциплиниран отбор, задружна игра. Не знаехме как ще изглеждат те, това е първи двубой, нормално е. Най-важното е, че успяхме да се предпазим почти изцяло от травми. Със сигурност е много по-лесно да работим, когато печелим. Топ изпълнение при първия гол, добър преход.

          Щастлив съм, че имаме такъв футболист, който изигра такъв мач (б.р. Умарбаев). Новите са млади момчета, имат нужда от подкрепа. Показаха в подготовката, че имат емоция и желание и са готови да ни помагат. Днес това, което видях, ми хареса, но това не означава нищо, защото е само един мач.

          Важно е да работим здраво, да се борим като отбор. Днес в последните 20 минути страдахме, имахме късмет да не допуснем гол. Засега се справяме добре. Гледаме към следващия двубой.

          Сменихме 20 футболисти откакто дойдох тук. Всичко това бе процес в течение на мачовете. Искаме да сме най-добрата версия на себе си спрямо това, което заслужаваме. Опитваме да подобряваме нашите футболисти. Най-важното е да изстискаме максимума от този отбор. Аз съм горд от целия ни щаб и отбора. Много е важно да продължим с такава енергия.

          Дербитата са страхотни мачове. Очаквам това с нетърпение. Надявам се да имаме добра битка за Пловдив, а феновете да ни дадат допълнителна енергия”, заяви Косич.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

          Станимир Бакалов -
          Все пак наставникът на “белите” е доволен, че много млади футболисти са били част от състава на тима от “Овча Купел”
          Спорт

          Славия загуби от Локомотив (Пловдив) с 0:2

          Станимир Бакалов -
          След успеха си Локомотив (Пловдив) остава шести с 32 точки. Славия е на седмата позиция с 28 пункта
          Други

          Бронз за Тервел Замфиров след голяма олимпийска драма

          Станимир Бакалов -
          Българинът имаше право да избира по кое трасе да се пусне и предпочете червеното
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions