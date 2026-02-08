Един пистолет открит в кемпера на Калушев

Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи „Евроком“ от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие. Все още не са направени експертизите, за да се установи какво точно се е случило, но находката навежда на мисълта, че вероятно Калушев стои зад смъртта на другите двама – 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Алекс.

Оказва се, че Ивайло Калушев често имал „бели петна в съзнанието си“. Забравял събития и факти, които се случвали дори предния ден. Това обърквало най-плиближените му хора, но те толкова вярвали в силата му, че оправдавали тези негови странности с обяснението, че е техен Бог. Също така Калушев сменял настроенията си, бил сприхав и избухлив. Не е изключено, той да е имал психично заболяване, на базата на което да е показвал две и повече лица.

Най-странното е, че поведението на Калушев през последните часове преди запалването на хижата показва, че той е планирал всичко. Основно доказателство е цитатът от стихотворението на Ботев „Борба“, публикувано във Фейсбук непосредствено преди палежа и неговата последваща смърт близо до лобното място на Ботев – връх Околчица.

Все още е загадка кога точно е настъпила смъртта на откритите в кемпера. Полицията още в самото начало е имала подозрения, че групата се е насочила към Враца. През последните няколко дни там са направени редица огледи на места, където се е знаело, че Калушев отсяда.

