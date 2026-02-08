НА ЖИВО
          Един пистолет открит в кемпера на Калушев

          8 февруари 2026 | 15:24 20
          Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи „Евроком“ от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие. Все още не са направени експертизите, за да се установи какво точно се е случило, но находката навежда на мисълта, че вероятно Калушев стои зад смъртта на другите двама – 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Алекс.

          Милионно финансиране и нови свидетелства около групата на „Лама Ивайло“ – Евроком

          Оказва се, че Ивайло Калушев често имал „бели петна в съзнанието си“. Забравял събития и факти, които се случвали дори предния ден. Това обърквало най-плиближените му хора, но те толкова вярвали в силата му, че оправдавали тези негови странности с обяснението, че е техен Бог. Също така Калушев сменял настроенията си, бил сприхав и избухлив. Не е изключено, той да е имал психично заболяване, на базата на което да е показвал две и повече лица.

          Най-странното е, че поведението на Калушев през последните часове преди запалването на хижата показва, че той е планирал всичко. Основно доказателство е цитатът от стихотворението на Ботев „Борба“, публикувано във Фейсбук непосредствено преди палежа и неговата последваща смърт близо до лобното място на Ботев – връх Околчица.

          Все още е загадка кога точно е настъпила смъртта на откритите в кемпера. Полицията още в самото начало е имала подозрения, че групата се е насочила към Враца. През последните няколко дни там са направени редица огледи на места, където се е знаело, че Калушев отсяда.

          Очаквайте подробности!

          Основна версия: Калушев предварителнио планирал трагедията за петимата, идентифицирал се е с Ботев

          Десислава Димитрова -
          Издирваният и открит днес Ивайло Калушев вероятно е планирал трагедията и фаталния край на петимата души, сред които и 15-годишно момче. Това е основната версия, върху която работят разследващите.
          Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано

          Десислава Димитрова -
          Момчето Леон, за което неговите баба и дядо търсят помощ от Агенцията за закрила на детето във връзка със случая в бившата хижа „Петрохан“, се оказва син на известния дисидент Симон Варсано, прострелян от тогавашната Народна милиция през 1989 г.
          Трагичен край на издирването: Калушев, Златков и 15-годишно момче открити мъртви край Враца

          Десислава Димитрова -
          Издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са били открити при акция на МВР в района над Враца.
