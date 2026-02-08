Експлозия в биотехнологична фабрика в Китай уби най-малко седем души

Най-малко седем души загинаха при експлозия в биотехнологична фабрика в северната китайска провинция Шанси, предаде АФП.

След взрива в предприятието на компанията Jiapeng един човек е обявен за изчезнал, съобщиха местните власти. Фабриката се намира в окръг Шанин, на около 400 километра западно от Пекин.

Спасителните операции на мястото продължават, като екипите претърсват района за евентуално затрупани хора. Причините за експлозията все още не са изяснени и се разследват от компетентните органи.

Индустриалните инциденти са често срещани в Китай, като критиците от години посочват ниските стандарти за безопасност в част от промишлените предприятия. В края на януари взрив в стоманодобивна фабрика в съседната провинция Вътрешна Монголия отне живота на най-малко девет души, припомня АФП.