      неделя, 08.02.26
          Експлозия в биотехнологична фабрика в Китай уби най-малко седем души

          8 февруари 2026 | 00:50 250
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Най-малко седем души загинаха при експлозия в биотехнологична фабрика в северната китайска провинция Шанси, предаде АФП.

          След взрива в предприятието на компанията Jiapeng един човек е обявен за изчезнал, съобщиха местните власти. Фабриката се намира в окръг Шанин, на около 400 километра западно от Пекин.

          Спасителните операции на мястото продължават, като екипите претърсват района за евентуално затрупани хора. Причините за експлозията все още не са изяснени и се разследват от компетентните органи.

          Индустриалните инциденти са често срещани в Китай, като критиците от години посочват ниските стандарти за безопасност в част от промишлените предприятия. В края на януари взрив в стоманодобивна фабрика в съседната провинция Вътрешна Монголия отне живота на най-малко девет души, припомня АФП.

