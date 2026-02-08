Филип Кръстев дебютира за Гьозтепе на Мъри Стоилов при реми

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 при гостуването си на Коняспор в среща от 21-ия кръг на турската елитна Суперлига. Това беше шести пореден мач без загуба на „жълто-червените“, с чийто екип дебютира Филип Кръстев, започнал като титуляр.

- Реклама -

В началните минути Матеуш Лис на два пъти трябваше да се намесва след удари на Джаксън Мулека. Елитон стреля с глава над вратата след центриране от корнер на Филип Кръстев.

В 33-ата минута минута Гьозтепе пропусна страхотна възможност да открие резултата. Жандерсон хвърли дълъг тъч, а Антъни Денис продължи към далечната греда. Там Елитон и Алан Годой атакуваха топката, но някак си кълбото не се озова във вратата, след като вратарят се намеси.

В 38-ата минута Филип Кръстев овладя топката пред наказателното поле, но не успя да нанесе хубав удар, като топката премина покрай вратата.

В 57-ата минута топката се озова в Джаксън Мулека, който шутира от 11-12 метра, но Лис се справи и улови. Десет след това Кръстев беше заменен от Муса Мохамед. Веднага след това Коняспор можеше да си вкара автогол. Амин Шерни центрира остро, а в опита си да изчисти топката Язгълъ я прати опасно покрай вратата.

След равенството Гьозтепе остана на 4-о място във временното класиране с 40 точки. Коняспор е 12-и с 20.