НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Филип Кръстев дебютира за Гьозтепе на Мъри Стоилов при реми

          Българският национал започна като титуляр срещу Коняспор

          8 февруари 2026 | 18:23 10
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе завърши 0:0 при гостуването си на Коняспор в среща от 21-ия кръг на турската елитна Суперлига. Това беше шести пореден мач без загуба на „жълто-червените“, с чийто екип дебютира Филип Кръстев, започнал като титуляр. 

          - Реклама -
            
            

          В началните минути Матеуш Лис на два пъти трябваше да се намесва след удари на Джаксън Мулека. Елитон стреля с глава над вратата след центриране от корнер на Филип Кръстев. 

          В 33-ата минута минута Гьозтепе пропусна страхотна възможност да открие резултата. Жандерсон хвърли дълъг тъч, а Антъни Денис продължи към далечната греда. Там Елитон и Алан Годой атакуваха топката, но някак си кълбото не се озова във вратата, след като вратарят се намеси. 

          В 38-ата минута Филип Кръстев овладя топката пред наказателното поле, но не успя да нанесе хубав удар, като топката премина покрай вратата. 

          В 57-ата минута топката се озова в Джаксън Мулека, който шутира от 11-12 метра, но Лис се справи и улови. Десет след това Кръстев беше заменен от Муса Мохамед. Веднага след това Коняспор можеше да си вкара автогол. Амин Шерни центрира остро, а в опита си да изчисти топката Язгълъ я прати опасно покрай вратата. 

          След равенството Гьозтепе остана на 4-о място във временното класиране с 40 точки. Коняспор е 12-и с 20. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

          Станимир Бакалов -
          Шампионът от Пекин 2022 тим на Норвегия остана на четвърта позиция
          Други

          Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон

          Станимир Бакалов -
          Най-успешният скибегач на нашето време стигна до победата след атака на финалната височина на пистата във Вал ди Фиеме
          Спорт

          Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

          Станимир Бакалов -
          Все пак наставникът на “белите” е доволен, че много млади футболисти са били част от състава на тима от “Овча Купел”
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions