      неделя, 08.02.26
          Хуманоидни роботи превзеха Милано: Китайски шампиони демонстрират бъдещето

          8 февруари 2026 | 16:10 100
          Михаил Георгиев
          Делегация от елитни хуманоидни роботи, шампиони от първите Световни игри за хуманоидни роботи, направи впечатляващо посещение в студиото на Китайската медийна група (КМГ) в Милано. Визитата се осъществява в контекста на отразяването на Зимните олимпийски игри, като целта е да се представят най-актуалните постижения на Китай в сферата на роботиката пред широка международна аудитория.

          По време на престоя си в италианския град, високотехнологичните машини не са просто експонати, а активни участници в работния процес. Роботите поемат нови функции като човешки асистенти, подпомагайки екипите при провеждането на интервюта. Това дава възможност на зрителите да видят приложението им в реални работни сценарии и интеракция с хора в динамична медийна среда.

          В състава на делегацията влизат победители от Световните игри за хуманоидни роботи, проведени през 2025 г. Те демонстрират пред публиката в Милано широк спектър от умения и възможности – от артистични изпълнения като улични танци и фолклорни представления до прецизни индустриални задачи като логистично сортиране и обработка на товари.

          Първото издание на Световните игри на хуманоидните роботи бе организирано съвместно от правителството на Пекин, КМГ и други партньорски организации. Именно на този форум бе открита и първата в света футболна тренировъчна площадка, специализирана за хуманоидни роботи, носеща името „окото на пандата“. Мащабът на събитието през 2025 г. бе впечатляващ, като в него се включиха над 500 робота, представляващи 280 отбора от 16 различни държави.

          Погледът вече е насочен и към бъдещето развитие на сектора. Според информация на КМГ, Световните игри за хуманоидни роботи през 2026 г. ще надградят постигнатото до момента, повишавайки както качеството, така и мащаба на събитието. Амбицията е да се продължи изграждането на устойчива международна платформа, която насърчава конкуренцията, обмена на опит и технологичното сътрудничество в областта на хуманоидните машини.

