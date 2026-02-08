НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
          Спорт

          Интер разби Сасуоло с 5:0

          В последната минута на редовното време Луис Енрике оформи крайното 5:0 за Интер

          8 февруари 2026 | 21:08
          Интер разби Сасуоло с 5:0 като гост в двубой от 24-ия кръг на Серия А. 

          Тимът на Кристиан Киву е лидер в класирането с 58 точки, а вторият Милан е с 50, но и мач по-малко. Сасуоло е 11-и с 29 точки. 

          „Нерадзурите“ поведоха в резултата още в 11-ата минута, когато Федерико Димарко центрира от корнер, а Ян Бисек с глава засече топката във вратата на Ариянет Мурич.

          Димарко записа втората си асистенция в двубоя в 28-ата минута, когато намери с центриране Маркус Тюрам, а французинът не остави шанс на Мурич – 0:2. 

          В 41-ата минута попадение на Сасуоло не бе зачетено заради засада. 

          В началото на втората част Интер вкара нови два бързи гола. 

          Първо Лаутаро Мартинес прати топката в левия ъгъл на вратата в 50-ата минута, а само четири след това Димарко направи хеттрик от асистенции, след като центрира от корнер, който Мануел Аканджи превърна в гол. 

          Секунди след това Неманя Матич получи втори жълт картон и остави Сасуоло с 10 души. 

          В последната минута на редовното време Луис Енрике оформи крайното 5:0 за Интер. 

