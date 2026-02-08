Интер разби Сасуоло с 5:0 като гост в двубой от 24-ия кръг на Серия А.

Тимът на Кристиан Киву е лидер в класирането с 58 точки, а вторият Милан е с 50, но и мач по-малко. Сасуоло е 11-и с 29 точки.

„Нерадзурите“ поведоха в резултата още в 11-ата минута, когато Федерико Димарко центрира от корнер, а Ян Бисек с глава засече топката във вратата на Ариянет Мурич.

Димарко записа втората си асистенция в двубоя в 28-ата минута, когато намери с центриране Маркус Тюрам, а французинът не остави шанс на Мурич – 0:2.

В 41-ата минута попадение на Сасуоло не бе зачетено заради засада.

В началото на втората част Интер вкара нови два бързи гола.

Първо Лаутаро Мартинес прати топката в левия ъгъл на вратата в 50-ата минута, а само четири след това Димарко направи хеттрик от асистенции, след като центрира от корнер, който Мануел Аканджи превърна в гол.

Секунди след това Неманя Матич получи втори жълт картон и остави Сасуоло с 10 души.

В последната минута на редовното време Луис Енрике оформи крайното 5:0 за Интер.