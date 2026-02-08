НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Иран арестува водещи реформисти, сред тях и лидерът на Реформаторския фронт Азар Мансури

          8 февруари 2026 | 23:32 60
          Азар Мансури / Снимка: ifpnews.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иранските власти са арестували трима изявени реформисти, сред които и Азар Мансури, лидер на коалицията Ирански реформаторски фронт, съобщи държавната агенция Фарс.

          - Реклама -
            
            

          Азар Мансури, Ебрахим Асгарзаде и Мохсен Аминзаде бяха арестувани от службите за сигурност и съдебните институции“, посочва агенцията. Според официалната информация обвиненията срещу тях включват подкопаване на националното единство, заемане на позиция срещу конституцията, сътрудничество с вражеска пропаганда, насърчаване на капитулация, отклоняване на политически групи и създаване на тайни подривни механизми.

          Съдебната информационна агенция Mizan Online също потвърди, че няколко души са били арестувани на 8 февруари, без да ги назовава поименно.

          След приключване на разследването на действията и дейностите на някои важни политически елементи, подкрепящи ционисткия режим и Америка, четирима членове на тази група бяха обвинени в престъпления, а активните елементи бяха арестувани“, се казва в съобщението.

          Профил на Азар Мансури

          60-годишната Азар Мансури е бивш съветник на реформисткия президент Мохамад Хатами и една от най-разпознаваемите фигури в иранското реформаторско движение. След протестите, започнали в Иран през декември, тя написа в Instagram:

          „Когато всички пътища да бъдеш чут са затворени, протестът излиза на улицата“,
          като добави, че „репресиите са най-лошият начин да се справяш с протестиращите“.

          По-късно, позовавайки се на смъртта на хиляди хора по време на протестите, Мансури заяви:

          „Нямаме достъп до медиите, но казваме на скърбящите семейства: Вие не сте сами. Нито властта, нито оправданията, нито времето могат да изчистят тази голяма катастрофа“.

          Повтарящи се арести и присъди

          Мансури има дълга история на сблъсъци с властите. След протестите след президентските избори през 2009 г. тя беше арестувана и осъдена на три години затвор за нарушаване на обществения ред и пропаганда срещу държавата.

          През 2022 г. отново беше обвинена в „разпространяване на лъжи с цел нарушаване на общественото мнение чрез интернет“ и получи присъда от една година и два месеца затвор.

          От юни 2023 г. Мансури оглавява Иранския реформаторски фронт – обединение на реформаторски формации, които традиционно настояват за повече социални свободи, върховенство на закона и развитие на гражданското общество.

          Другите двама арестувани – Ебрахим Асгарзаде, бивш депутат, и Мохсен Аминзаде, бивш заместник-министър на външните работи, също са добре познати фигури в реформаторските среди.

          Арестите идват на фона на засилен натиск срещу опозиционни и реформаторски кръгове в Иран и засилват опасенията на правозащитни организации за нова вълна от репресии срещу политическото и гражданското несъгласие в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Антонио Хосе Сегуро печели президентските избори в Португалия с убедителна преднина

          Красимир Попов -
          Център-левият кандидат надделя над крайната десница въпреки хаоса около вота след опустошителни бури
          Политика

          Израел одобри мерки за засилване на контрола над Западния бряг и разширяване на селищата

          Красимир Попов -
          Решенията на кабинета по сигурността предизвикаха остри реакции от палестинската страна дни преди визитата на Нетаняху в САЩ
          Политика

          Украйна планира 10 оръжейни експортни центъра в Европа и производство на дронове в Германия

          Красимир Попов -
          Киев залага на интернационализиране на отбранителната индустрия и контролирания износ на излишно въоръжение
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions