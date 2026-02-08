Иран арестува водещи реформисти, сред тях и лидерът на Реформаторския фронт Азар Мансури

Иранските власти са арестували трима изявени реформисти, сред които и Азар Мансури, лидер на коалицията Ирански реформаторски фронт, съобщи държавната агенция Фарс.

„Азар Мансури, Ебрахим Асгарзаде и Мохсен Аминзаде бяха арестувани от службите за сигурност и съдебните институции“, посочва агенцията. Според официалната информация обвиненията срещу тях включват подкопаване на националното единство, заемане на позиция срещу конституцията, сътрудничество с вражеска пропаганда, насърчаване на капитулация, отклоняване на политически групи и създаване на тайни подривни механизми.

Съдебната информационна агенция Mizan Online също потвърди, че няколко души са били арестувани на 8 февруари, без да ги назовава поименно.

„След приключване на разследването на действията и дейностите на някои важни политически елементи, подкрепящи ционисткия режим и Америка, четирима членове на тази група бяха обвинени в престъпления, а активните елементи бяха арестувани“, се казва в съобщението.

Профил на Азар Мансури

60-годишната Азар Мансури е бивш съветник на реформисткия президент Мохамад Хатами и една от най-разпознаваемите фигури в иранското реформаторско движение. След протестите, започнали в Иран през декември, тя написа в Instagram:

„Когато всички пътища да бъдеш чут са затворени, протестът излиза на улицата“,

като добави, че „репресиите са най-лошият начин да се справяш с протестиращите“.

По-късно, позовавайки се на смъртта на хиляди хора по време на протестите, Мансури заяви:

„Нямаме достъп до медиите, но казваме на скърбящите семейства: Вие не сте сами. Нито властта, нито оправданията, нито времето могат да изчистят тази голяма катастрофа“.

Повтарящи се арести и присъди

Мансури има дълга история на сблъсъци с властите. След протестите след президентските избори през 2009 г. тя беше арестувана и осъдена на три години затвор за нарушаване на обществения ред и пропаганда срещу държавата.

През 2022 г. отново беше обвинена в „разпространяване на лъжи с цел нарушаване на общественото мнение чрез интернет“ и получи присъда от една година и два месеца затвор.

От юни 2023 г. Мансури оглавява Иранския реформаторски фронт – обединение на реформаторски формации, които традиционно настояват за повече социални свободи, върховенство на закона и развитие на гражданското общество.

Другите двама арестувани – Ебрахим Асгарзаде, бивш депутат, и Мохсен Аминзаде, бивш заместник-министър на външните работи, също са добре познати фигури в реформаторските среди.

Арестите идват на фона на засилен натиск срещу опозиционни и реформаторски кръгове в Иран и засилват опасенията на правозащитни организации за нова вълна от репресии срещу политическото и гражданското несъгласие в страната.