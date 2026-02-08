Иво Сиромахов се заема да спаси рушащо се възрожденско училище (СНИМКИ)

Иво Сиромахов съобщи в социалните мрежи, че работи върху нова книга, посветена на великите български възрожденци, чиито личности, по думите му, все по-често остават забравени.

В рамките на събирането на материали той е посетил село край Павликени, където се намира училище с важно историческо значение, което в момента се намира в лошо състояние и се руши.

Сиромахов обявява, че приема за своя лична кауза възстановяването на сградата, въпреки, както посочва, съпротивата от страна на чиновници.

Писателят споделя и своя разказ за видяното по време на посещението: