      неделя, 08.02.26
          Култура

          Иво Сиромахов се заема да спаси рушащо се възрожденско училище (СНИМКИ)

          Писателят подготвя книга за забравените ни възрожденци и призова за опазване на историческата памет

          8 февруари 2026 | 09:18 00
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Иво Сиромахов съобщи в социалните мрежи, че работи върху нова книга, посветена на великите български възрожденци, чиито личности, по думите му, все по-често остават забравени.

          В рамките на събирането на материали той е посетил село край Павликени, където се намира училище с важно историческо значение, което в момента се намира в лошо състояние и се руши.

          Марияна Георгиева: Взискателността за човешко отношение се дължи на директора на училището – Евроком

          Сиромахов обявява, че приема за своя лична кауза възстановяването на сградата, въпреки, както посочва, съпротивата от страна на чиновници.

          Писателят споделя и своя разказ за видяното по време на посещението:

