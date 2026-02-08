Изпълнителният директор на „Вашингтон пост“ подаде оставка след съкращенията

Главният изпълнителен директор на „Вашингтон пост“ Уил Луис подаде оставка, съобщават световните агенции, цитирани от БТА. Решението идва след обявените по-рано тази седмица мащабни съкращения във всекидневника.

В писмо до служителите Луис подчертава, че по време на неговия мандат са били взети трудни, но необходими решения за бъдещето на изданието. Съобщението беше споделено онлайн от ръководителя на бюрото на вестника в Белия дом Мат Вайзър.

„По време на моя мандат бяха взети трудни решения, за да се гарантира устойчивото бъдеще на „Вашингтон пост“, така че и занапред, в продължение на много години, той да може да публикува висококачествени, безпристрастни новини за милиони читатели всеки ден.“

След напускането му постът ще бъде поет от финансовия директор Джеф Д’Онофрио, съобщава изданието. Вестникът е собственост на Джеф Безос.

Уил Луис, който преди това е работил в „Уолстрийт джърнъл“, беше назначен за изпълнителен директор на „Вашингтон пост“ през 2023 г., наследявайки Фред Райън, заемал позицията близо десет години.

Мандатът на Луис обаче започна трудно, белязан от съкращения и неуспешен план за реорганизация, довел до напускането на главната редакторка Сали Бъзби.

Изданието също така е загубило десетки хиляди абонати, след като по нареждане на собственика Джеф Безос в края на президентската кампания беше оттеглена подкрепата за кандидата на демократите Камала Харис, което според Асошиейтед прес е част от по-широки промени в посока по-консервативна редакционна политика.