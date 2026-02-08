НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
          Израел одобри мерки за засилване на контрола над Западния бряг и разширяване на селищата

          8 февруари 2026 | 23:20 311
          Снимка: Attila Kisbenedek, AFP
          Красимир Попов
          Израелският кабинет по сигурността одобри поредица от мерки, които значително засилват израелския контрол над окупирания Западен бряг, проправяйки пътя за по-нататъшно разширяване на еврейските селища в палестинската територия, съобщи АФП.

          Западният бряг, който Израел окупира от 1967 г., представлява основната част от територията на бъдеща палестинска държава, но е разглеждан от религиозното дясно в Израел като неразделна част от страната.

          В официално изявление кабинетът заяви, че е одобрил решения, които „фундаментално променят правната и гражданската реалност в Юдея и Самария“, използвайки библейските наименования на Западния бряг.

          Мерките бяха обявени от министъра на финансите Безалел Смотрич и министъра на отбраната Израел Кац. Те включват премахване на десетилетни разпоредби, забраняващи на еврейски граждани да купуват земя в Западния бряг, както и прехвърляне на ключови правомощия по строителството от Палестинската автономия към Израел.

          Смотрич заяви, че целта е

          „да задълбочим корените си във всички региони на Земята на Израел и да погребем идеята за палестинска държава“.

          Кац подчерта, че

          „Юдея и Самария са сърцето на страната и укрепването им е от първостепенно значение за сигурността, националните и ционистките интереси“.

          Сред реформите е и прехвърлянето на правомощията за издаване на строителни разрешения в части от палестински градове, включително Хеброн, от органите на Палестинската автономия към израелските власти. Досега подобни промени изискваха двойно одобрение, докато занапред ще бъде необходимо само израелско разрешение, съобщи Times of Israel.

          „Решени сме да премахнем бариерите и да позволим на заселниците да живеят, строят и се развиват на равна нога с всеки гражданин на Израел“, заяви Кац.

          Мерките позволяват също израелските власти да управляват определени религиозни обекти, дори когато те се намират в райони под палестински контрол.

          Остра реакция от палестинската страна

          Палестинското президентство в Рамала осъди решенията, като ги определи като „открит опит за анексиране на окупирания Западен бряг“. Според него те целят легализиране на разширяването на селищата, конфискацията на земя и разрушаването на палестински имоти, включително в райони под палестински суверенитет.

          В същото време Съветът на Йеша, представляващ повечето израелски заселници, приветства решенията и заяви, че „израелското правителство де факто обяви, че земята на Израел принадлежи на еврейския народ“.

          Контекст и международни реакции

          Съобщението идва няколко дни преди визитата на премиера Бенямин Нетаняху в САЩ, където той ще се срещне с президента Доналд Тръмп, който публично се е противопоставял на официалното анексиране на Западния бряг.

          Без да се брои Източен Йерусалим, който Израел вече е анексирал, над 500 000 израелци живеят в селища и аванпостове на Западния бряг, смятани за незаконни според международното право, докато около три милиона палестинци обитават същата територия.

          По данни на ООН разширяването на селищата през 2025 г. е достигнало най-високото си ниво от 2017 г. насам, като само през декември Израел е одобрил 19 нови селища.

