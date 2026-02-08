НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Япония гласува на предсрочни избори, Такаичи търси силен мандат

          8 февруари 2026 | 02:15 60
          Снимка: БГНЕС
          Япония гласува в неделя, 8 февруари, на предсрочни парламентарни избори, като премиерът Санае Такаичи се надява да превърне началния си период на популярност в убедителна победа, която може да подразни Китай и да разклати финансовите пазари, предаде АФП.

          Анкетите показват, че Либерално-демократическа партия (ЛДП) на Такаичи, която управлява страната почти непрекъснато в продължение на десетилетия, ще спечели значително повече от 233 места, необходими за мнозинство в 465-членната долна камара. Според някои прогнози – макар и с предпазливост заради нерешителните избиратели и зимните условия – ЛДП и коалиционният ѝ партньор могат да достигнат две трети от местата (310). Това би бил най-добрият резултат от 2017 г., когато наставникът на Такаичи – покойният Шиндзо Абе – постигна сходен успех.

          Премиерът зае твърда позиция по въпроса за имиграцията, което засега ограничава възхода на популистката партия „Япония на първо място“ (Сансейто).

          „Преките проверки вече станаха по-строги, за да не могат терористи и индустриални шпиони лесно да влизат в страната“,
          заяви Такаичи, като добави, че е необходимо да се проверява дали чужденците плащат данъци и здравни осигуровки.

          Само две седмици след встъпването си в длъжност, Такаичи – известна със твърдия си подход към Китай – намекна, че Япония може да предприеме военни действия, ако Пекин се опита да завземе Тайван със сила. Китай разглежда демократичния остров като част от своята територия и не изключва използването на сила.

          След като дни по-рано Такаичи прие на официално ниво президента на САЩ Доналд Тръмп, реакцията на Пекин към нейните изказвания беше остра – Китай извика японския посланик, предупреди гражданите си да не пътуват до Япония и проведе съвместни въздушни учения с Русия.

          Тръмп не коментира публично конфликта, но подкрепи Такаичи, определяйки я като:

          „силен, мощен и мъдър лидер, който наистина обича своята страна“.

          Избирателните секции трябва да затворят в 20:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време), като първите прогнози, базирани на частични резултати, се очакват малко след това.

