      неделя, 08.02.26
          Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон

          В днешното състезание участие взеха и двама български скибегачи - Марио Матиканов и Даниел Пешков

          8 февруари 2026 | 16:41 60
          Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла от Игрити в Милано-Кортина 2026 в мъжкия скиатлон на 20 километра (10 километра класически стил + 10 километра свободен стил).

          Най-успешният скибегач на нашето време стигна до победата след атака на финалната височина на пистата във Вал ди Фиеме. Той завърши с време от 46 минути и 11 секунди и преднина от точно две секунди пред французина Матис Делож, който сензационно зае второто място. 23-годишният Делож, който до момента нямаше никакви призови класирания на големи състезания, изпревари с 0.1 норвежеца Мартин Ниенгет, който остана с бронза.

          В подножието на върха останаха руснакът Савели Коростельов и французинът Юго Лапалус, които финишираха на 3.6 и 4.3 секунди от шампиона Клаебо. За него това е шеста олимпийска титла, трета в индивидуална надпревара и първа в дистанционен старт.

          В днешното състезание участие взеха и двама български скибегачи – Марио Матиканов и Даниел Пешков.

          Матиканов финишира на 62-ро място от 64 завършили, като бе на 7 минути и 53.4 секунди от Клаебо. Пешков се движеше на 56-о място до смяната на ските, но приключи участието си в началото на свободния стил.

          На старта в днешния ден застанаха 74 състезатели.

          Крайно класиране в скиатлона за мъже:
          1. Йоханес Клаебо (Норвегия) – 46:11.0 минути
          2. Матис Делож (Франция) – на 2.0 секунди
          3. Мартин Ниенгет (Норвегия) – на 2.1 секунди
          4. Савели Коростельов (Индивидуални неутрални атлети) – на 3.6 секунди
          5. Юго Лапалус (Франция) – на 4.3 секунди
          6. Харалд Амундсен (Норвегия) – на 30.4 секунди

          62. Марио Матиканов (България) – на 7:53.4 минути
          Даниел Пешков (България) – не завършил

