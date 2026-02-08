НА ЖИВО
          Ювентус измъкна драматично точката от Лацио

          Юве е на четвърто място в класирането с 46 точки, а Лацио е осми с 33

          8 февруари 2026 | 23:49 110
          Ювентус и Лацио врътнаха драматично равенство 2:2 в двубой от 24-ия кръг на Серия А. 

          Гостите поведоха с 2:0 в началото на втората част, но не успяха да задържат преднината си до края на двубоя, като „бианконерите“ стигнаха до точката в добавеното време на срещата. 

          Юве е на четвърто място в класирането с 46 точки, а Лацио е осми с 33. 

          Попадение на Теун Коопмайнерс в 26-ата минута не бе зачетено заради засада след проверката с ВАР. 

          Лацио стигна до гол в добавеното време на първата част. Даниел Малдини отне от Мануел Локатели и пусна вляво към Педро, чийто удар се отклони силно от Глейсон Бремер и влетя във вратата на Микеле Ди Грегорио. 

          Гостите удвоиха преднината си в началото на втората част. Вдъхновен от подаване на Каталди в центъра на терена, Густав Исаксен спринтира покрай Андреа Камбиазо по дясното крило и заби топката високо над Ди Грегорио в 47-ата минута. 

          Ювентус се върна в двубоя в 59-ата минута. Иван Проведел отрази изстрел на Едон Жегрова, но топката стигна до Камбиазо, който центрира на главата на Уестън Маккени, а американският национал матира Проведел – 1:2. 

          В 82-ата минута второ попадение на Юве не бе зачетено заради засада. 

          Юве стигна драматично до равенството в шестата минута на добавеното време. Жереми Бога центрира в наказателното поле, където Пиер Калулу бе оставен непокрит и с глава забоде топката в мрежата на Проведел. 

          Последвайте Евроком в Google News

