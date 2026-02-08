Калушев застрелял младежа и детето, след това се самоубил

Ивайло Калушев хладнокръвно е натиснал спусъка и е убил 23-годиишния Николай Златков и 15-годишния тийнейджър Александър Макулев. След това е сложил край на живота си. Това е основната версия, по която работят криминалисти, ангажирани с разследването, научи Евроком от източници в МВР.

Днес телата на тримата бяха открти в кемпер до връх Околчица. От краткия брифинг на МВР преди часове се разбра, че изстрелите са произведени в превозното средство. Това изключва вероятността групата да е следена и нападната отвън.

До този момент не е ясно как са били убити другите трима мъже край хижа Петрохан, живели през последните години заедно с Калушев. Спекулира се, че те сами са били подтикнати да си теглят куршума. Преди ден стана ясно, че камера е „уловила“ как въпросните мъже прибират кучетата в сградата и я подпалват. Това се случва на 1 февруари. Около полунощ на друг запис се вижда как Ивайло Калушев, Николай и Сашко се качват на автомобила и заминават. Проследява се движението им, от което става ясно, че се насочват към врачанския балкан. Аутопсия трябва да установи дали те веднага са се отправили натам, където да намерят смъртта си, или са се крили известно време.

Предполага се, че Калушев, когото останалите възприемали за „Бог“, наричайки го „Лама Иво“, е планирал трагедията. Още на 29 януари телефонът на детето замлъква. Потвърждава го баща му Яни Макулев по медиите. Във фаталния 1 февруари Калушев праща писмо на майка си, а малко след 16 ч. пуска пост – стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

По наши източници още преди 20 години е имало подозрения, че Ивайло е с педофилски наклонности. Много хора от обкръжението му или са знаели, но са си мълчали, или само са подозирали.