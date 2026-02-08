НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Калушев застрелял младежа и детето, след това се самоубил

          8 февруари 2026 | 22:20 11860
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Ивайло Калушев хладнокръвно е натиснал спусъка и е убил 23-годиишния Николай Златков и 15-годишния тийнейджър Александър Макулев. След това е сложил край на живота си. Това е основната версия, по която работят криминалисти, ангажирани с разследването, научи Евроком от източници в МВР.

          - Реклама -
            
            

          Днес телата на тримата бяха открти в кемпер до връх Околчица. От краткия брифинг на МВР преди часове се разбра, че изстрелите са произведени в превозното средство. Това изключва вероятността групата да е следена и нападната отвън.

          До този момент не е ясно как са били убити другите трима мъже край хижа Петрохан, живели през последните години заедно с Калушев. Спекулира се, че те сами са били подтикнати да си теглят куршума. Преди ден стана ясно, че камера е „уловила“ как въпросните мъже прибират кучетата в сградата и я подпалват. Това се случва на 1 февруари. Около полунощ на друг запис се вижда как Ивайло Калушев, Николай и Сашко се качват на автомобила и заминават. Проследява се движението им, от което става ясно, че се насочват към врачанския балкан. Аутопсия трябва да установи дали те веднага са се отправили натам, където да намерят смъртта си, или са се крили известно време.

          Предполага се, че Калушев, когото останалите възприемали за „Бог“, наричайки го „Лама Иво“, е планирал трагедията. Още на 29 януари телефонът на детето замлъква. Потвърждава го баща му Яни Макулев по медиите. Във фаталния 1 февруари Калушев праща писмо на майка си, а малко след 16 ч. пуска пост – стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

          По наши източници още преди 20 години е имало подозрения, че Ивайло е с педофилски наклонности. Много хора от обкръжението му или са знаели, но са си мълчали, или само са подозирали.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лияна Панделиева: Името „Национална агенция“ за НПО не е случайно внушение, а сериозен институционален проблем

          Красимир Попов -
          Журналистката постави въпроси за меморандум на екоминистъра Борислав Сандов, реакциите в ПП–ДБ и ролята на Агенцията по вписванията
          Крими

          Демерджиев: Шестима загинали, а държавата отсъства в трагедията „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Бившият шеф на МВР Иван Демерджиев изрази позиция относно намерените три тела в кемпер над Враца.
          Крими

          Един пистолет открит в кемпера на Калушев

          Десислава Димитрова -
          Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи "Евроком" от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions