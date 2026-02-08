НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Кемпер с тяло открит край Враца: възможен пробив в разследването на „Петрохан“

          8 февруари 2026 | 14:02
          Снимка: BulNews
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Разследването на мистериозния случай „Петрохан“, който разтърси страната, може да навлиза в нов етап, след като тази сутрин в района над Враца е открит изоставен кемпер с тяло вътре, научи агенция BulNews.

          Сигналът е подаден от овчар, който обикалял в гориста и труднодостъпна местност край връх Вола. Той забелязал кемпер, паркиран в гората, като на предната седалка се виждал човек, който по всичко личало, че е починал.

          Милионно финансиране и нови свидетелства около групата на „Лама Ивайло“ – Евроком

          Заради липсата на мобилно покритие в района минало време, преди мъжът да успее да подаде сигнал на телефон 112.

          След постъпването на сигнала районът бързо бил изпълнен с полицейски екипи. Балканът над Враца е напълно отцепен, а достъпът по пътя към местността е блокиран. Полицията не допуска преминаване на граждани, като дори на случайни минувачи се извършват проверки за самоличност. На място е изпратен и екип на Спешна помощ.

          Операцията се ръководи лично от директора на ОДМВР – Враца, старши комисар Красимир Йончев. Уведомени са и разследващите в София, като се очаква пристигането на столични криминалисти, след което кемперът ще бъде отворен и ще стане ясно кой е починалият и дали в превозното средство има и други хора.

          Работната версия към момента е, че става дума за кемпера, издирван по случая „Петрохан“, който се свързва с изчезналия Ивайло Калушев. Районът на Врачанския Балкан е известен с множеството си пещери, а Калушев е опитен спелеолог, което предполага, че е възможно да е познавал добре местността и да се е насочил натам след напускането на т.нар. хижа на ужасите.

          Очаква се идентификацията на тялото и изясняването на обстоятелствата около смъртта да дадат ключова информация за разплитането на случая „Петрохан“.

