Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

Българският национал Кирил Десподов получи контузия по време на солунското дерби между Арис и ПАОК, което завърши без победител 0:0. Българинът получи мускулна травма в 57-ата минута и поиска смяна. Той бе заменен от Тайсон, а до края на мача гол не падна.

- Реклама -

Този резултат оставя ПАОК на 3 точки от АЕК в класирането, но и с мач по-малко.

Според информациите в южната ни съседка обаче Десподов е под въпрос за реванша срещу Панатинайкос от турнира за Купата на Гърция.

Срещата е реванш и ще се играе на Тумба, а в първия мач ПАОК спечели с 1:0 като гост.

По-рано днес друг българин – Мартин Георгиев остана резерва за АЕК при победата с 4:0 като гост на Пансерайкос.