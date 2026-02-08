НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
          Наука и Технологии Космос

          Китай успешно изстреля експериментален космически кораб за многократна употреба

          8 февруари 2026 | 18:59 360
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Китай продължава да разширява присъствието си в околоземна орбита с поредната успешна мисия, фокусирана върху иновациите в космическите полети. В събота страната осъществи изстрелване на експериментален космически кораб, предназначен за многократна употреба.

          Апаратът бе изведен в космоса с помощта на ракетата-носител Long March-2F. Стартът бе даден от космическия център „Дзиуцюан“, разположен в северозападната част на страната, който е основна площадка за пилотираните и високотехнологичните мисии на Пекин.

          Основната цел на тази мисия е провеждането на задълбочена технологична проверка. Според информация от Китайската медийна група (КМГ), корабът ще тества функциите и системите, необходими за многократното използване на апарата. Успехът на тези тестове е от критично значение за намаляване на разходите при бъдещи мисии и за устойчивото развитие на сектора.

          От КМГ подчертават, че експериментът ще осигури необходимата техническа подкрепа за мирното използване на космическото пространство, което остава деклариран приоритет в стратегията за развитие на китайската космическа програма.

