Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано

Момчето Леон, за което неговите баба и дядо търсят помощ от Агенцията за закрила на детето във връзка със случая в бившата хижа „Петрохан“, се оказва син на известния дисидент Симон Варсано, прострелян от тогавашната Народна милиция през 1989 г., съобщава Lupa.bg.

Днес 70-годишният Варсано работи като фотограф, признат за професионализма си както в киното, така и в театъра и медицинската фотография, включително в болница „Пирогов“. През годините той е работил на снимачни площадки редом до актьори като Майкъл Кейн, Морган Фрийман и Сърша Ронан, както и с български и международни екипи.

Историята му от края на 80-те години е разказана в документалния филм „Симон срещу страха“ на АГИТПРОП и Георги Тенев, който го определя като „най-мълчаливия дисидент“.

На 9 март 1989 г. Варсано е заловен, докато изписва лозунга „Тодор Берия Живков“ върху стена. При опит да избяга е прострелян в двата крака от милицията, като оцелява по чудо.

От началото на новия век Варсано работи активно във филмовите продукции на американските компании Б.У.Ф.О. и „Ню Бояна“, участвайки в множество международни проекти.

Той има четири деца, като едно от тях е Леон Варсано, за когото се твърди, че е пребивавал в лагера на Ивайло Калушев край хижа „Петрохан“.

Майката на момчето — Албена Павлова, отказа подробен коментар пред медиите:

„Няма как да говоря сега пред медиите, всичко, което съм направила и имам да заявя съм го казала на разследващите. Не виждам защо медиите задават въпроси сега, не е редно, трябва да оставите службите да си свършат работата. Ще помоля само, всичките медии да имате етика и да не развявате така с голи думи името на детето ми.“

По информацията повечето деца, посещавали хижата, са ученици в едно и също частно училище край София, известно с по-нестандартен образователен подход и акцент върху психологическото развитие на учениците.

Става ясно и че преди години бабата и дядото на Леон подават сигнал в „Закрила на детето“, тъй като внукът им бил в гората с непознати хора. По-късно обаче сигналът е оттеглен след семейна среща.

В документа за оттегляне, подписан от Валентина и Красимир, се посочва, че след разговори между всички страни е установено, че няма риск за живота, здравето и образованието на детето, както и че няма противоправни действия.

Междувременно властите продължават издирването на Ивайло Калушев, собственик на бившата хижа „Петрохан“. Той е в неизвестност от неделя, когато изпраща загадъчно съобщение до майка си, в което споменава името на Леон, заявявайки, че трябвало да му помогне.

По наличната информация детето е живяло за известно време с Калушев в хижата, докато разследването около случая продължава.