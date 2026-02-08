НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Лияна Панделиева: Името „Национална агенция“ за НПО не е случайно внушение, а сериозен институционален проблем

          8 февруари 2026 | 20:04 1111
          Снимка: 24novini.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Журналистката Лияна Панделиева обяви, че е първият човек, който публично и конкретно е повдигнал въпроса за името на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и за това защо министърът на околната среда Борислав Сандов е подписал меморандум с НПО, чието наименование подвеждащо внушава държавна функция.

          - Реклама -
            
            

          В свой пост във Facebook Панделиева подчертава, че названието „Национална агенция“ не е неутрално, а създава усещане за официален държавен орган, какъвто по закон може да бъде създаден единствено от държавата.

          След първоначалната ѝ публикация, по думите ѝ, тя е била залята от лични съобщения, в които непознати хора ѝ обяснявали, че „не разбира от НПО-та“, че „доброто дело било най-важно“ и че въпросите ѝ са неуместни.

          Въпросите, които започнаха да се повтарят

          Според Панделиева, темата обаче излиза извън рамките на лична позиция, след като същите въпроси започват да се задават и от политици, свързани с управляващото мнозинство.

          Тя посочва, че Теодор Михайлов от Да, България, член на Демократична България, е публикувал списък със „седем шокиращи обстоятелства“ около случая „Петрохан“, като първият от тях е именно:

          „Как е регистрирано НПО с име ‘Национална агенция…’? Опитайте се да регистрирате каквото и да е юридическо лице с такова име.“

          Михайлов поставя и втори ключов въпрос – как е възможно НПО, регистрирано съвсем скоро, да получи рамково споразумение с държавен орган, като прави аналогия с абсурдна ситуация, при която МВР би подписало договор с частна структура, нарекла се „Национална агенция охранителна дейност“.

          Денков: учудване със задна дата

          Ден по-късно същия въпрос е поставен и от Николай Денков – бивш премиер и бивш министър на образованието. Той публично изразява учудване и възмущение, че Агенцията по вписванията е регистрирала НПО с име, внушаващо държавна роля, и се пита кой е допуснал това.

          Денков поставя и въпроса как министърът на околната среда Борислав Сандов, част от кабинета на Кирил Петков, е бил „подведен“ да подпише меморандум с подобна организация, като дори допуска възможна намеса на службите.

          Панделиева обаче отбелязва, че ключов факт остава премълчанкъм момента на подписване на меморандума името на НПО-то вече е било факт, а министър Сандов не е могъл да не го види.

          Добрите каузи и двойният стандарт

          Журналистката критикува и аргумента, че няма проблем с финансирането на НПО-то, защото каузата била „добра“. По думите ѝ същият аргумент би бил отхвърлен мигновено, ако зад организацията стояха други политически фигури.

          „Хайде само за миг да си представим, че спонсор беше Йорданка Фандъкова. Или че зад НПО-то стоеше Делян Пеевски. Или че беше създадено от ‘Възраждане’“,
          пише Панделиева, поставяйки въпроса за очевидния двоен стандарт.

          Тя подчертава, че проблемът не е в каузата, а в начина, по който се заобикалят институционалните правила, и в това, че частна структура си приписва символиката и авторитета на държавата.

          Заключението

          „Не, не е в реда на нещата НПО да е кръстено ‘Национална агенция’. Такова име целенасочено внушава държавна роля“,
          обобщава Лияна Панделиева.

          Според нея случаят далеч не е приключен и след бившия премиер Денков вероятно ще последват и други „изненадани“ представители на ПП–ДБ, които тепърва ще откриват въпроси, поставени много по-рано от журналисти и граждани – по силата на логиката, а не на политическата конюнктура.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Милорад Додик използва визита в САЩ за националистически послания и исторически ревизионизъм

          Красимир Попов -
          Изявленията му срещу бошняците и подкрепата за Доналд Тръмп се вписват в концепцията за „Сръбския свят“
          Крими

          Демерджиев: Шестима загинали, а държавата отсъства в трагедията „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Бившият шеф на МВР Иван Демерджиев изрази позиция относно намерените три тела в кемпер над Враца.
          Крими

          Един пистолет открит в кемпера на Калушев

          Десислава Димитрова -
          Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи "Евроком" от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions