Лияна Панделиева: Името „Национална агенция“ за НПО не е случайно внушение, а сериозен институционален проблем

Журналистката Лияна Панделиева обяви, че е първият човек, който публично и конкретно е повдигнал въпроса за името на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и за това защо министърът на околната среда Борислав Сандов е подписал меморандум с НПО, чието наименование подвеждащо внушава държавна функция.

В свой пост във Facebook Панделиева подчертава, че названието „Национална агенция“ не е неутрално, а създава усещане за официален държавен орган, какъвто по закон може да бъде създаден единствено от държавата.

След първоначалната ѝ публикация, по думите ѝ, тя е била залята от лични съобщения, в които непознати хора ѝ обяснявали, че „не разбира от НПО-та“, че „доброто дело било най-важно“ и че въпросите ѝ са неуместни.

Въпросите, които започнаха да се повтарят

Според Панделиева, темата обаче излиза извън рамките на лична позиция, след като същите въпроси започват да се задават и от политици, свързани с управляващото мнозинство.

Тя посочва, че Теодор Михайлов от Да, България, член на Демократична България, е публикувал списък със „седем шокиращи обстоятелства“ около случая „Петрохан“, като първият от тях е именно:

„Как е регистрирано НПО с име ‘Национална агенция…’? Опитайте се да регистрирате каквото и да е юридическо лице с такова име.“

Михайлов поставя и втори ключов въпрос – как е възможно НПО, регистрирано съвсем скоро, да получи рамково споразумение с държавен орган, като прави аналогия с абсурдна ситуация, при която МВР би подписало договор с частна структура, нарекла се „Национална агенция охранителна дейност“.

Денков: учудване със задна дата

Ден по-късно същия въпрос е поставен и от Николай Денков – бивш премиер и бивш министър на образованието. Той публично изразява учудване и възмущение, че Агенцията по вписванията е регистрирала НПО с име, внушаващо държавна роля, и се пита кой е допуснал това.

Денков поставя и въпроса как министърът на околната среда Борислав Сандов, част от кабинета на Кирил Петков, е бил „подведен“ да подпише меморандум с подобна организация, като дори допуска възможна намеса на службите.

Панделиева обаче отбелязва, че ключов факт остава премълчан – към момента на подписване на меморандума името на НПО-то вече е било факт, а министър Сандов не е могъл да не го види.

Добрите каузи и двойният стандарт

Журналистката критикува и аргумента, че няма проблем с финансирането на НПО-то, защото каузата била „добра“. По думите ѝ същият аргумент би бил отхвърлен мигновено, ако зад организацията стояха други политически фигури.

„Хайде само за миг да си представим, че спонсор беше Йорданка Фандъкова. Или че зад НПО-то стоеше Делян Пеевски. Или че беше създадено от ‘Възраждане’“,

пише Панделиева, поставяйки въпроса за очевидния двоен стандарт.

Тя подчертава, че проблемът не е в каузата, а в начина, по който се заобикалят институционалните правила, и в това, че частна структура си приписва символиката и авторитета на държавата.

Заключението

„Не, не е в реда на нещата НПО да е кръстено ‘Национална агенция’. Такова име целенасочено внушава държавна роля“,

обобщава Лияна Панделиева.

Според нея случаят далеч не е приключен и след бившия премиер Денков вероятно ще последват и други „изненадани“ представители на ПП–ДБ, които тепърва ще откриват въпроси, поставени много по-рано от журналисти и граждани – по силата на логиката, а не на политическата конюнктура.