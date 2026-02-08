Малшанс! 2 стотни разделиха Малена Замфирова от четвъртфиналите

Малена Замфирова не успя да се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом за жени на Олимпиадата в Милано-Кортина.

16-годишната ни сноубордистка може обаче само да се гордее с дебюта си на Зимни игри, след като само две стотни я разделиха от това да победи Рамона Терезия Хофмайстер от Германия. Хофмайстер започна по-добре на синьото трасе и имаше стабилна преднина, но Малена показа агресия и замалко не я елиминира още на осминафиналите. Хофмайстер ще се изправи на 1/4-финал срещу Зузана Мадерова от Чехия.

Предстоят спусканията на Тервел Замфиров и Радослав Янков при мъжете.

Замфиров се изправя срещу Елиас Хубер от Германия, а Янков има за съперник канадеца Арно Годе.