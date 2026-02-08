Манчестър Сити с обрат на „Анфийлд“

Манчестър Сити обърна и победи Ливърпул с 2:1 в дербито от 25-ия кръг на Висшата лига.

- Реклама -

Мърсисайдци поведоха със зашеметяващ гол на Доминик Собослай от пряк свободен удар, но Бернардо Силва и Ерлинг Холанд от дузпа се разписаха за „гражданите“.

Още във втората минута гостите стигнаха до чиста ситуация, след като Бернардо Силва изведе Холанд зад отбраната. Първото докосване на норвежеца не бе добро и Алисон го блокира, след което Милош Керкез се намеси добре, за да попречи на повторния опит на Холанд.

В 26-ата минута Мохамед Салах получи на добра позиция в наказателното поле, но стреля покрай вратата на Джанлуиджи Донарума.

Две минути след това Донарума се отдалечи от вратата си, за да пресече центриране на Собослай, а Салах се опита да го прехвърли, но прехвърли вратата.

В 34-ата минута Алисон направи добро спасяване срещу Ерлинг Холанд.

Ливърпул допусна нова груба грешка и Омар Мармуш стреля силно от разстояние, но топката премина над напречната греда в 41-ата минута.

В 43-тата минута домакините имаха претенции за дузпа. Ван Дайк свали с глава центриране от свободен удар, след което Салах претендираше, че е бил повален от Бернардо Силва, който го задържа за рамото.

В началото на втората част Доминик Собослай отправи изстрел към вратата на Донарума, но право в ръцете на италианския страж.

В 55-ата минута Алисон се справи с изстрел на Семеньо, а в ответната атака Юго Екитике бе изведен на добра позиция от Салах, но стреля покрай вратата.

Рубен Диаш стреля от дистанция в 64-ата минута, но неточно.

Марк Гехи се намеси решаващо при изстрел на Флориан Вирц в 65-ата минута. Минути по-късно напрежението на „Анфлийд“ се покачи, след като Гехи задържа Салах, но изкара късмет, че нарушението бе извън наказателното поле.

Ливърпул поведе в резултата в 74-ата минута със зашеметяващ гол на Доминик Собослай от пряк свободен удар.

Манчестър Сити успя да изравни резултата пет минути преди края на двубоя. Раян Шерки центрира към Ерлинг Холанд, който свали с глава към Бернардо Силва, а капитанът на „гражданите“ прати топката в мрежата на Алисон.

В добавеното време на срещата Манчестър Сити получи дузпа за нарушение на Алисон срещу Матеуш Нунеш. Ерлинг Холанд се зае с изпълнение и въпреки че стражът уцели ъгъла не успя да спре норвежеца. Отсъждането обаче ще предизвика нови полемики в Англия.

В десетата минута на добавеното време Раян Шерки стреля от центъра и топката попадна във вратата, но попадението бе разгледано за задържане на Собослай срещу Холанд, а след това и за обратното. В крайна сметка унгарецът получи червен картон, а голът не остана.