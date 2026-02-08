Матич: Има още много мачове, нямам коментар за Галин Иванов

Старши треньорът на Септември (София) Славко Матич говори след загубата на своя тим от Добруджа. Столичани отстъпиха 0:3 като гости.

“Честитя победата на Добруджа, напълно заслужена. Първият мач винаги е труден. Тръгна добре мачът за нас и до втория гол бяхме по-добрите. Имахме шансовете, до първия гол те нямаха нищо. Наша е вината и Добруджа използва нашите грешки. От 2 и половина удара имат 3 гола. Феновете дават още енергия и самочувствие на техните футболисти, наказаха нашите грешки и загубихме мача.

Нямам коментар за Галин Иванов.

Трите точки много значат за Добруджа. Но ще имаме още много мачове. Много картони изкарахме, ненужни жълти картони. Дребни неща, но сме си сами виновни. Сега идва мач срещу Монтана, пак директен съперник. Ще има още много мачове. Момчетата работиха добре на тренировка, но и вчера Виктор напусна отбора, отива в чужбина, това също повлия (б.р. Виктор Очаи). Вината за загубата е само на старши треньора, но вярвам, че ще тръгнем по-добре”, заяви Матич.