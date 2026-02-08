Мъж заплашил с убийство вицепрезидента Джей Ди Ванс, изправят го пред съд

33-годишен мъж ще бъде изправен пред съд в САЩ, след като е заплашил с убийство американския вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на негово посещение в щата Охайо през януари, съобщи Министерството на правосъдието във Вашингтон, цитирано от Франс прес.

- Реклама -

Обвиненията са повдигнати срещу Шанън Матре от град Толедо, който според прокуратурата е отправил заплахи за убийство и физическо насилие срещу вицепрезидента.

Тръмп праща Джей Ди Ванс в Армения и Азербайджан – Евроком

По данни на властите мъжът заявил, че ще „открие къде се намира Джей Ди Ванс“ и ще „използва автоматичната си пушка М14, за да го убие“, като в официалното съобщение не се уточнява къде са отправени заплахите.

Заподозреният е бил арестуван от агенти на американските тайни служби, след което е изправен пред федерален съдия в северната част на Охайо.

От Министерството на правосъдието съобщават още, че при проверката у него са открити няколко файла, съдържащи детска порнография. Матре е приведен в следствения арест, а следващото съдебно изслушване е насрочено за 11 февруари.

Нападение: Атакуваха дома на Джей Ди Ванс в Охайо – Евроком

Случаят е пореден инцидент, свързан с Джей Ди Ванс. В началото на януари самият вицепрезидент съобщи, че мъж се е опитал да проникне в дома му в Охайо, като е удрял по прозорците. По това време Ванс и семейството му не са били вкъщи, а 26-годишният заподозрян е бил задържан, съобщиха американски медии.