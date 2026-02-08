Милорад Додик използва визита в САЩ за националистически послания и исторически ревизионизъм

При посещението си в Съединени щати Милорад Додик, бивш президент на ентитета Република Сръбска в Босна и Херцеговина и близък политически съюзник на сръбския президент Александър Вучич, отново използва международна платформа, за да прокарва националистически тези, основани на исторически ревизионизъм и открита враждебност към бошняците, предаде БГНЕС.

Риториката на Додик се вписва пряко в по-широкия политически проект, прокарван от Белград, известен като „Сръбски свят“ – съвременна форма на концепцията за „Велика Сърбия“. Днес този проект се защитава активно от дясната ръка на Вучич и бивш сръбски вътрешен министър Александър Вулин. В началото на 90-те години същата идеология беше свързана с управлението на Слободан Милошевич, чиито политики доведоха до войните в бивша Югославия, масови етнически прочиствания и геноцид.

На този фон Додик се появи в американски медии след участието си в Националната молитвена закуска и срещи с членове на Конгреса, търсейки политическа подкрепа и представяйки се като защитник на „свободата на сърбите“. В изявленията си той отправи серия от обвинения срещу мюсюлманите в Босна и Херцеговина, като нарече бошняците „сътрудници“ на нацистка Германия по време на Втората световна война, съобщава Sarajevo Times.

Додик стигна още по-далеч, твърдейки, че мюсюлмани са организирали концентрационни лагери за деца – твърдение, което историци определят като напълно невярно и показателно за краен исторически ревизионизъм. Анализатори и организации на гражданското общество осъдиха подобни изказвания като ислямофобска реч на омразата, целяща прехвърляне на отговорността за военните престъпления.

Към президента на САЩ Доналд Тръмп Додик изрази безрезервна подкрепа, определяйки го като „надеждата на човечеството“, и го противопостави на администрациите на Барак Обама и Джо Байдън. По думите му предишните американски политики са целели отслабване на сърбите и прехвърляне на власт към мюсюлманското население в Босна и Херцеговина.

Той припомни и свое по-ранно изказване, че е „горд“ от наложените американски санкции, които впоследствие бяха отменени.

Дългогодишната му позиция за независимост на Република Сръбска беше потвърдена отново, като евентуалното отделяне беше представено като „справедливо решение“. Додик аргументира това с твърдения, че сърбите са застрашени в среда, доминирана от мюсюлмани. В обвиненията си той включи и предполагаеми връзки на бошняците с Иран, враждебност към Израел и евреите, както и опити за присвояване на сръбска собственост и религиозни обекти – твърдения, които бяха категорично отхвърлени от босненските институции и международни наблюдатели.

Обръщението му към американската публика завърши с директно послание към Доналд Тръмп, на когото пожела успех и го призова да „направи Република Сръбска велика“, като дори на шега помоли репортер да му съдейства за достъп до Белия дом.

Появите на Додик в американски медии съвпадат с активизирани лобистки усилия на властите в Република Сръбска. През последните години те са наели лобистки фирми и изградили политически контакти, основно в републиканските среди, с цел да повлияят върху политиката на САЩ спрямо Босна и Херцеговина. По данни на регионалната медия N1, посланията на Додик все по-често повтарят теми от американските „културни войни“, включително защитата на християнските общности и геополитически наративи, свързани с Иран и Близкия изток.