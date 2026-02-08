Мирчев: Новият лидер на БСП е тест дали партията ще скъса с влиянието на Пеевски

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП поставя партията пред сериозни изпитания, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Неделя 150“ по БНР. По думите му предстои да се види дали парламентарната група на БСП ще продължи да следва линията на Делян Пеевски, или ще покаже реална политическа промяна.

Мирчев посочи, че въпросът е дали ще се запази и икономическото мнозинство в Столичния общински съвет, в което БСП е важен фактор и което управлява общината.

Той заяви, че поведението на социалистите по ключови теми ще покаже посоката на партията:

„Ще наблюдаваме поведението на БСП за Борислав Сарафов, за Изборния кодекс, за охраната на Пеевски. Можем още следващата седмица да свалим охраната на Бойко Борисов и Пеевски и това ще е силен знак, че БСП от патерица на Пеевски се е върнала към фундамента си.“

Според него, ако президентът Илияна Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, решаващият вот при новото разглеждане в парламента ще зависи именно от БСП.

Мирчев коментира, че той и колегите му познават досегашното поведение на Зарков и го определят като поддръжник на съдебната реформа, но подчерта, че решаващи ще бъдат действията:

„Важни са действията, ще оценяваме по тях. Също се отнася за Румен Радев, защото често в политиката има разминаване между заявки и действия, а ние се водим по действията.“

По отношение на Румен Радев, Мирчев заяви, че формацията му има ясни различия с него, но предстои да стане ясно дали президентът действително се противопоставя на модела Борисов–Пеевски.

„Ние сме за силна България в силна Европа, за съдебна реформа, за конкурентна икономика и за влизането ни в еврозоната. Не знам дали с Радев ще имаме пресечни точки, но на тези избори той ни е опонент.“

Мирчев отново подчерта, че целта на ПП-ДБ е самостоятелно мнозинство от 121 депутати, за да се избегнат коалиционни компромиси.

„Останалото означава или да си в опозиция, или да правиш коалиция, което означава компромиси.“

Той отправи и обвинения, че кметове, които са се снимали с Делян Пеевски, бързо са получили финансиране за проектите си, като според него структури в земеделското министерство се използват за контрол на гласове. Като пример посочи случай в Малко Търново, при който възрастна жена получила мокри дърва като форма на наказание.

Мирчев нарече и „много глупава опорка на ГЕРБ“ твърденията, че присъединяването към Съвета за мир на Доналд Тръмп е свързано със защита на българските интереси около рафинерията на „Лукойл“.

Според него, ако американска компания придобие активите на „Лукойл“, тя няма интерес българската рафинерия да спре работа.

„Целта на спешното подписване на хартата за Съвета за мир от премиера Желязков бе Пеевски да излезе от санкциите по Магнитски.“

Мирчев добави, че според информация, потвърдена от лидера на ЕНП Манфред Вебер, Бойко Борисов е уверил европейските партньори, че Хартата няма да бъде ратифицирана от българския парламент.