Неочакван герой поведе Реал Мадрид към победата

Реал Мадрид победи трудно с 2:0 като гост Валенсия в мач от 23-тия кръг на Ла Лига. В скучноватия двубоя на “Местая”, без много положения пред двете врати, големият герой за столичани бе защитникът Алваро Карерас, който вкара страхотен гол в 65-та минута. Малко след това домакините имаха голям шанс да изравнят, но удар на Лукас Белтран срещна страничната греда. В добавеното време на срещата Килиан Мбапе довърши домакините с втори гол – негов 23-ти в Ла Лига този сезон.

Така Реал продължава гонитбата с Барселона. “Кралете” са втори в класирането с 57 точки, с една по-малко от лидера. Валенсия е точно над чертата с изпадащите – 17-та позиция с 23 точки.

Алваро Арбелоа имаше огромни проблеми в състава си, тъй като Винисиус Жуниор бе наказан, а заради контузии треньорът на “Кралете” не можеше да разчита на Родриго и Джуд Белингам.

Началните минути бяха равностойни, без сериозни положения пред двете врати. Все пак Реал владееше повече топката и създаде по-чистите ситуации. Арда Гюлер и Килиан Мбапе обаче не успяха да реализират.

Младокът Давид Хименес също имаше добър шанс, след като получи хубаво подаване от Мбапе. Десният бек опита да прокара топката между краката на Димитриевски, но стражът на домакините отрази.

Втората част започна по същия начин, Реал владееше повече топката, но не се виждаше как ще вкара гол. В 62-та минута Валверде опита да изненада вратаря на домакините, който обаче отрази.

Така се стигна до 65-та минута, когато от нищото Реал поведе. Алваро Карерас пое топката на левия фланг, с малко късмет премина между трима защитници на Валенсия и с хубав удар с десния си крак успя да реализира – 1:0 за Реал.

Малко след това “прилепите” имаха грандиозен шанс да изравнят. След центриране от дясното крило Белтран засече топката от въздуха, а Тибо Куртоа само изгледа как тя се отклонява в страничната греда.

В добавеното време на срещата Килиан Мбапе реализира дежурното си попадение – този път не от дузпа. Нападателят беше изведен от Браим Диас сам срещу Димитривски и с лекота довърши домакините.