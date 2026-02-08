НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Норвежкият посланик в Йордания и Ирак подаде оставка заради разследване по делото „Епстийн“

          8 февруари 2026 | 20:56 370
          Мона Юул Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Посланикът на Норвегия в Йордания и Ирак Мона Юул подаде оставка, след като беше започнато разследване за връзките ѝ с починалия американски сексуален престъпник Джефри Епстийн. Това съобщи норвежкото външно министерство, цитирано от АФП.

          - Реклама -
            
            

          Юул, която изигра ключова роля в тайните израелско-палестински преговори, довели до Ослоските споразумения в началото на 90-те години, е сред няколкото високопоставени норвежки фигури, засегнати от последните разкрития по делото „Епстийн“.

          „Това е правилно и необходимо решение… Контактите на Юул с осъдения насилник Епстийн показват сериозен пропуск в преценката“, заяви външният министър Еспен Барт Ейде, цитиран от АФП.

          Висшият дипломат беше временно отстранен на 2 февруари, докато тече разследване на предполагаемите ѝ връзки с Епстийн, който почина през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

          Според норвежки медии Епстийн е оставил 10 милиона долара в завещанието си на двете деца на Юул от съпруга ѝ – дипломата и посредник в преговорите от Осло Терье Род-Ларсен.

          Ейде посочи, че външното министерство ще продължи разговорите с Юул по време на разследването, за да се установи пълният обхват на взаимоотношенията ѝ с Епстийн.

          „Важно е да се разбере обхватът на контактите, които тя, като служител на Министерството на външните работи, е имала с Епстийн“, подчерта министърът.

          Той добави, че посолството в Йордания временно ще бъде ръководено от заместник-посланика, докато бъде назначен нов титуляр.

          Разширяващ се скандал в Норвегия

          Политическите и кралските кръгове в Норвегия все по-силно са засегнати от скандала около Епстийн. Сред споменаваните имена са Бьорге Бренде, президент на Световен икономически форум, както и бившият норвежки премиер Торбьорн Ягланд, за когото се съобщава, че е разследван по подозрения за „тежка корупция“.

          Под натиск се оказа и Мете-Марит, престолонаследницата на Норвегия, която също е обект на разследване за контактите си с Епстийн. На 6 февруари тя заяви, че „дълбоко съжалява“ за тези връзки.

          Разследването продължава, като норвежките власти се опитват да установят дали контактите с Епстийн са имали влияние върху държавни решения или международната дипломация на страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Администрацията в Северна Македония с до 40% по-високи заплати до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Около 11 000 служители ще получат поетапно увеличение, финансирано без вдигане на данъците
          Крими

          Отвлякоха Даниел Каймакоски в Белград, поискали откуп от 20 000 евро

          Красимир Попов -
          Певецът е открит с вързани ръце след полицейско преследване, издирването на похитителите продължава
          Политика

          Милорад Додик използва визита в САЩ за националистически послания и исторически ревизионизъм

          Красимир Попов -
          Изявленията му срещу бошняците и подкрепата за Доналд Тръмп се вписват в концепцията за „Сръбския свят“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions