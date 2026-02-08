Норвежкият посланик в Йордания и Ирак подаде оставка заради разследване по делото „Епстийн“

Посланикът на Норвегия в Йордания и Ирак Мона Юул подаде оставка, след като беше започнато разследване за връзките ѝ с починалия американски сексуален престъпник Джефри Епстийн. Това съобщи норвежкото външно министерство, цитирано от АФП.

Юул, която изигра ключова роля в тайните израелско-палестински преговори, довели до Ослоските споразумения в началото на 90-те години, е сред няколкото високопоставени норвежки фигури, засегнати от последните разкрития по делото „Епстийн“.

„Това е правилно и необходимо решение… Контактите на Юул с осъдения насилник Епстийн показват сериозен пропуск в преценката“, заяви външният министър Еспен Барт Ейде, цитиран от АФП.

Висшият дипломат беше временно отстранен на 2 февруари, докато тече разследване на предполагаемите ѝ връзки с Епстийн, който почина през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Според норвежки медии Епстийн е оставил 10 милиона долара в завещанието си на двете деца на Юул от съпруга ѝ – дипломата и посредник в преговорите от Осло Терье Род-Ларсен.

Ейде посочи, че външното министерство ще продължи разговорите с Юул по време на разследването, за да се установи пълният обхват на взаимоотношенията ѝ с Епстийн.

„Важно е да се разбере обхватът на контактите, които тя, като служител на Министерството на външните работи, е имала с Епстийн“, подчерта министърът.

Той добави, че посолството в Йордания временно ще бъде ръководено от заместник-посланика, докато бъде назначен нов титуляр.

Разширяващ се скандал в Норвегия

Политическите и кралските кръгове в Норвегия все по-силно са засегнати от скандала около Епстийн. Сред споменаваните имена са Бьорге Бренде, президент на Световен икономически форум, както и бившият норвежки премиер Торбьорн Ягланд, за когото се съобщава, че е разследван по подозрения за „тежка корупция“.

Под натиск се оказа и Мете-Марит, престолонаследницата на Норвегия, която също е обект на разследване за контактите си с Епстийн. На 6 февруари тя заяви, че „дълбоко съжалява“ за тези връзки.

Разследването продължава, като норвежките власти се опитват да установят дали контактите с Епстийн са имали влияние върху държавни решения или международната дипломация на страната.