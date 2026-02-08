Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява в Поморийско

Вече повече от месец и половина кмет с окончателна присъда за купуване на гласове продължава да изпълнява длъжността си. Става дума за случая в поморийското село Бата, където начело на местната власт остава Георги Георгиев.

Кметът беше задържан през лятото на 2021 г. по подозрение за изборни нарушения. След първоначална оправдателна присъда на Районния съд в Поморие, на втора инстанция той е признат за виновен, а решението е окончателно потвърдено от Върховния касационен съд в края на миналата година.

Съдът приема, че Георгиев е дал по 50 лева на четирима души, за да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Наложеното наказание е 10 месеца лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок, но въпреки това той продължава да управлява селото.

Общинският съветник от Поморие Веселин Анестиев определи ситуацията като притеснителна.

„Абсолютно смущаващо е. Съдът е постановил присъда за осъществено тежко умишлено престъпление против политическите права на гражданите. Доколкото ми е известно след влизане в сила на наказанието г-н Георги Георгиев е бил уведомен съвсем добросъвестно да си подаде оставката. Същият не е сторил това.“

Оказва се обаче, че законът не предвижда автоматично уведомяване на институциите за влязлата в сила присъда. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия, настоявайки мандатът да бъде прекратен.

Председателят на ОИК-Поморие Кольо Николов поясни, че комисията няма правомощия сама да изисква съдебни документи.

„Ние нямаме разследващи функции и не можем да изискваме от съда или от прокуратурата съответните документи, тъй като това изрично е разписано в чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление, където се казва, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация.“

В момента комисията очаква кметът на Поморие да предостави необходимите документи за присъдата, за да се предприемат следващите стъпки.

Кметът на община Поморие Иван Алексиев обясни, че администрацията също няма тези документи и вече е поискала решенията от съда.

„Искат от нас официалните документи, но ние нямаме такива. И днес сме пуснали писмо до Районен съд Поморие да ни се предоставят всички решения. След като ги получим ще ги входираме в Общинската избирателна комисия, ако преценят, че трябва да има нови избори, вече се насрочват избори от президента и провеждаме извънредни избори.“

Самият Георги Георгиев отказва коментар по случая.

Макар съдът да не му е наложил забрана да заема обществена длъжност, според юристи той няма право да се кандидатира отново за кмет, докато не изтече тригодишният изпитателен срок на присъдата.