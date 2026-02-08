Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява в Поморийско

Вече повече от месец и половина кмет с окончателна присъда за купуване на гласове продължава да изпълнява длъжността си. Става дума за случая в поморийското село Бата, където начело на местната власт остава Георги Георгиев.
Кметът беше задържан през лятото на 2021 г. по подозрение за изборни нарушения. След първоначална оправдателна присъда на Районния съд в Поморие, на втора инстанция той е признат за виновен, а решението е окончателно потвърдено от Върховния касационен съд в края на миналата година.
Росен Цветков: Секционните комисии са схема за купуване на гласове
Съдът приема, че Георгиев е дал по 50 лева на четирима души, за да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Наложеното наказание е 10 месеца лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок, но въпреки това той продължава да управлява селото.
Общинският съветник от Поморие Веселин Анестиев определи ситуацията като притеснителна.
Оказва се обаче, че законът не предвижда автоматично уведомяване на институциите за влязлата в сила присъда. Затова две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия, настоявайки мандатът да бъде прекратен.
Председателят на ОИК-Поморие Кольо Николов поясни, че комисията няма правомощия сама да изисква съдебни документи.
В момента комисията очаква кметът на Поморие да предостави необходимите документи за присъдата, за да се предприемат следващите стъпки.
Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко – Евроком
Кметът на община Поморие Иван Алексиев обясни, че администрацията също няма тези документи и вече е поискала решенията от съда.
Самият Георги Георгиев отказва коментар по случая.
Макар съдът да не му е наложил забрана да заема обществена длъжност, според юристи той няма право да се кандидатира отново за кмет, докато не изтече тригодишният изпитателен срок на присъдата.