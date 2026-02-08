НА ЖИВО
          Основна версия: Калушев предварителнио планирал трагедията за петимата, идентифицирал се е с Ботев

          8 февруари 2026 | 14:51
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Издирваният и открит днес Ивайло Калушев вероятно е планирал трагедията и фаталния край на петимата души, сред които и 15-годишно момче. Това е основната версия, върху която работят разследващите.

          Както „Евроком“ съобщи преди минути в кемпер близо до връх Околчица бяха открити телата на Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Алекс. Всичко се е развило на първи февруари, когато камери улавят как тримата помощници на Калушев вкарват две от кучетата в хижата, след което я палят. Също видеонаблюдението е уловило как около полунощ на същата дата Калушев, Ники и Сашко се качват в превозното средство и заминават.

          Милионно финансиране и нови свидетелства около групата на „Лама Ивайло“ – Евроком

          Преглед на Фейсбук постовете сочат, че Калушев е изтрил голяма част от публикациите си на първи февруари, като между 16 и 17 часа качва пост, цитирайки стихотворението на Ботев „Борба“. Любопитно е, че в него липсва последното изречение „Ще викнем ние: хляб или свинец“. Вече излязоха доказателства, че службите са знаели за педофилските наклонности на Калушев още от преди 4 години.

          Тримата убити край Петрохан са го следвали до степен, че Калушев са възприемали за Бог, затова не е изключено и самоубийсво, подтикнато от Калушев. Тепърва ще стават ясни още детайли около трагедията. Разбра се, че десетки родители в продължеиние на 30 години са поверявали децата си в ръцете на педофила, под претекст, че ще ги води на далечни дестинации, ще ги учи на гмуркане и планинско оцеляване.

          Очаквайте още подробности!

          Крими

          Един пистолет открит в кемпера на Калушев

          Десислава Димитрова -
          Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи "Евроком" от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие.
          Крими

          Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано

          Десислава Димитрова -
          Момчето Леон, за което неговите баба и дядо търсят помощ от Агенцията за закрила на детето във връзка със случая в бившата хижа „Петрохан“, се оказва син на известния дисидент Симон Варсано, прострелян от тогавашната Народна милиция през 1989 г.
          Крими

          Трагичен край на издирването: Калушев, Златков и 15-годишно момче открити мъртви край Враца

          Десислава Димитрова -
          Издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са били открити при акция на МВР в района над Враца.
