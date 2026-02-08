Откараха Линдзи Вон с хеликоптер

Страховито падане на Линдзи Вон временно спря спускането за жени по време на Зимните олимпийски игри. 41-годишната американка стартира с №13 и той изглежда се оказа фатален.

Вон, която участва със скъсани връзки на лявото коляно, не успя да се задържи на ските при един от скоковете, а при падането се преобърна няколко пъти.

Тя остана да лежи на пистата в Кортина д’Ампецо и крещеше от болка. Бързо към нея се притекоха медицински лица.

На трибуните при финалната линия нейният баща Алан и сестра ѝ Карин гледаха вцепенени на големите екрани случващото се с Линдзи Вон нагоре по пистата.

След продължително оказване на медицинска помощ беше докарана носилка, а след това американката беше откарана с хеликоптер до близката болница.

Заради възрастта и тежестта на контузията, с която се състезава и очакваното усложнение след падането, това може да се окаже последното състезание за Линдзи Вон.

В богатата си кариера тя е спечелила 4 пъти Големия Кристален глобус, триумфирала е с 8 титли от Световната купа в спускането, 5 в Супер Джи и три в комбинацията. Има общо 84 победи в Световната купа. Тя има един златен и два бронзови олимпийски медали, както и две златни, три сребърни и три бронзови отличия от световни първенства.