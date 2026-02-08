НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Откараха Линдзи Вон с хеликоптер

          Фатален номер изглежда слага край на кариерата на легендарната американка

          8 февруари 2026 | 14:06 210
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Страховито падане на Линдзи Вон временно спря спускането за жени по време на Зимните олимпийски игри. 41-годишната американка стартира с №13 и той изглежда се оказа фатален.

          - Реклама -
            
            

          Вон, която участва със скъсани връзки на лявото коляно, не успя да се задържи на ските при един от скоковете, а при падането се преобърна няколко пъти.

          Тя остана да лежи на пистата в Кортина д’Ампецо и крещеше от болка. Бързо към нея се притекоха медицински лица.

          На трибуните при финалната линия нейният баща Алан и сестра ѝ Карин гледаха вцепенени на големите екрани случващото се с Линдзи Вон нагоре по пистата.

          След продължително оказване на медицинска помощ беше докарана носилка, а след това американката беше откарана с хеликоптер до близката болница.

          Заради възрастта и тежестта на контузията, с която се състезава и очакваното усложнение след падането, това може да се окаже последното състезание за Линдзи Вон.

          В богатата си кариера тя е спечелила 4 пъти Големия Кристален глобус, триумфирала е с 8 титли от Световната купа в спускането, 5 в Супер Джи и три в комбинацията. Има общо 84 победи в Световната купа. Тя има един златен и два бронзови олимпийски медали, както и две златни, три сребърни и три бронзови отличия от световни първенства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026

          Станимир Бакалов -
          Джонсън стартира с 6-и номер и направи страхотно каране, за да финишира за 1:36.10 минута
          Други

          „Синият“ боксов турнир „Битки на духа“ се завръща през април

          Станимир Бакалов -
          Събитието ще бъде 14-то поредно
          Други

          Тервел Замфиров на 1/4-финал! 11 стотни оставиха Радослав Янков извън финалите

          Станимир Бакалов -
          11 стотни оставиха Радослав Янков извън 1/4-финалите на Олимпийските игри в Милано - Кортина
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions