      неделя, 08.02.26
          Крими

          Отвлякоха Даниел Каймакоски в Белград, поискали откуп от 20 000 евро

          8 февруари 2026 | 20:49 190
          Снимка: Nova.rs / Filip Krainčanić
          Сподели
          Македонският певец Даниел Каймакоски е бил отвлечен тази сутрин в Белград, след като двама неизвестни го заплашили с нож и огнестрелно оръжие и поискали откуп от 20 000 евро, съобщи сръбското вътрешно министерство.

          Отвличането е станало в района на Караджорджевата улица, където нападателите вързали Каймакоски и го откарали с неговия автомобил. След подаден сигнал полицията е започнала мащабна операция, като преследването е преминало през Нови Белград и е продължило по магистралата в посока Шид.

          Преследването е приключило край един от изходите на магистралата, когато автомобил „Волво“ е излязъл от пътя и се е ударил в предпазна мантинела след загуба на контрол от водача. Двамата въоръжени похитители са успели да избягат преди пристигането на полицейските екипи.

          В автомобила служители на криминалната полиция са открили Даниел Каймакоски с вързани ръце. Певецът е бил откаран за медицински преглед, а на мястото на инцидента е извършен оглед.

          Издирването на извършителите продължава, като Висшата прокуратура в Белград е квалифицирала случая като отвличане и е започнала интензивно разследване.

          Даниел Каймакоски е добре познат на широката публика, след като през 2015 г. представи Северна Македония на конкурса Евровизия във Виена.

