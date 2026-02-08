Партията на Санае Такаичи печели убедително предсрочните избори в Япония

Либерално-демократическата партия (ЛДП) на японската министър-председателка Санае Такаичи е на път да спечели убедително мнозинство в Камарата на представителите, показват данни от екзитпол на японската обществена телевизия, цитирани от Ройтерс.

Днес в страната се проведоха предсрочни парламентарни избори, свикани от Такаичи с цел да укрепи позициите си в долната камара на парламента. Избирателните секции затвориха в 20:00 ч. местно време (13:00 ч. българско).

Според предварителните данни ЛДП ще получи между 274 и 328 места в 465-местната Камара на представителите, което значително надвишава нужните 233 депутати за мнозинство.

Първата жена премиер на Япония реши да насрочи предсрочния вот, опитвайки се да се възползва от високия си обществен рейтинг, натрупан след избирането ѝ за лидер на управляващата партия в края на миналата година.

Според анализи избирателите са привлечени от прекия и работлив образ на Такаичи, но нейните националистически позиции и силният фокус върху сигурността доведоха до напрежение в отношенията с Китай, а обещанията за намаляване на данъците предизвикаха сътресения на финансовите пазари, припомня БТА.