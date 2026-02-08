НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Партията на Санае Такаичи печели убедително предсрочните избори в Япония

          Екзитпол прогнозира стабилно мнозинство за управляващите в долната камара

          8 февруари 2026 | 18:00 360
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Либерално-демократическата партия (ЛДП) на японската министър-председателка Санае Такаичи е на път да спечели убедително мнозинство в Камарата на представителите, показват данни от екзитпол на японската обществена телевизия, цитирани от Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          Днес в страната се проведоха предсрочни парламентарни избори, свикани от Такаичи с цел да укрепи позициите си в долната камара на парламента. Избирателните секции затвориха в 20:00 ч. местно време (13:00 ч. българско).

          Япония гласува на предсрочни избори, Такаичи търси силен мандат

          Според предварителните данни ЛДП ще получи между 274 и 328 места в 465-местната Камара на представителите, което значително надвишава нужните 233 депутати за мнозинство.

          Първата жена премиер на Япония реши да насрочи предсрочния вот, опитвайки се да се възползва от високия си обществен рейтинг, натрупан след избирането ѝ за лидер на управляващата партия в края на миналата година.

          Такаичи: Япония няма да воюва за Тайван – Евроком

          Според анализи избирателите са привлечени от прекия и работлив образ на Такаичи, но нейните националистически позиции и силният фокус върху сигурността доведоха до напрежение в отношенията с Китай, а обещанията за намаляване на данъците предизвикаха сътресения на финансовите пазари, припомня БТА.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Жак Ланг напусна Института за арабския свят след скандала „Епстийн“

          Десислава Димитрова -
          Френското правителство одобри подадената вчера оставка на Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в Париж, след като бившият министър на културата бе замесен в скандал заради връзка с аферата "Епстийн".
          ИТ

          Хуманоидни роботи превзеха Милано: Китайски шампиони демонстрират бъдещето

          Михаил Георгиев -
          Хуманоидни роботи от Китай впечатляват в Милано.
          Война

          Зеленски удря доставчиците на части за руски ракети и дронове с нови санкции

          Десислава Димитрова -
          Зеленски обяви, че Украйна въвежда нови санкции срещу чуждестранни производители на компоненти, чиито продукти се използват в руски дронове и ракети, насочени срещу страната.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions