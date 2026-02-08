НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
          НачалоСвятОбщество

          Почина Брад Арнолд – гласът и сърцето на 3 Doors Down

          8 февруари 2026 | 02:13 60
          Снимка: ABC News
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Брад Арнолд, основател, водещ вокалист и автор на песни на рок групата 3 Doors Down, е починал на 47-годишна възраст в съня си на 7 февруари, заобиколен от съпругата си Дженифър и най-близките си роднини, съобщава уебсайтът Music Mayhem.

          „С тежки сърца съобщаваме, че Брад Арнолд, основател, водещ вокалист и автор на песни на 3 Doors Down, почина на 7 февруари на 47 години. Той премина спокойно, заобиколен от своите близки и съпругата си Дженифър, след смелата си битка с рака“,
          се казва в официално изявление на групата в социалните мрежи.

          Брад Арнолд беше ключова фигура в оформянето на пост-гръндж звученето в началото на 2000-те години. Той съчетаваше емоционално откровени текстове с достъпен рок звук, който намери отклик у милиони слушатели по света. Сред най-големите му хитове е Kryptonite, песен, написана, когато Арнолд е едва на 15 години, по време на час по математика. Музиката на 3 Doors Down създаде моменти на свързаност, утеха и вдъхновение за цяло поколение фенове.

          През май 2025 г. Арнолд съобщи публично, че е диагностициран с рак на бъбреците в четвърти стадий, с метастази в белите дробове.

          „Не са добри новини. След няколко седмици, прекарани в болница, ми поставиха диагноза рак на бъбрека, който се е разпространил към белия дроб. Това е стадий четири“, каза той във видеосъобщение до феновете си.

          След диагнозата музикантът се оттегли от публичното пространство и отмени всички турнета, за да се съсредоточи върху лечението си. През този период той рядко споделяше лични моменти, като последните му публикации в социалните мрежи бяха снимки със съпругата му, домашните любимци и семейството – публикации, които се оказаха последните му в Instagram.

          Арнолд беше известен не само с разпознаваемия си глас, но и с дълбоката си отдаденост към феновете и музиката. Работата му с 3 Doors Down доведе до милиони продадени албуми по света и утвърди групата като едно от водещите имена в рок музиката на началото на XXI век.

          Семейството и групата призоваха за молитви и уважение към личното им пространство в този труден момент.

          „Той беше преди всичко отдаден съпруг на Дженифър. Топлотата, хуморът и щедростта му докоснаха всеки, който го познаваше. Най-близките му ще запомнят не само таланта му, но и скромността, вярата и дълбоката му любов към семейството и приятелите“,
          се казва още в съобщението.

          Наследството на Брад Арнолд ще остане живо чрез музиката на 3 Doors Down – песни, които продължават да вдъхновяват и да носят емоция години след създаването си. Хитове като „Kryptonite“ и останалите им композиции ще останат вечен спомен за гласа, който даде израз на чувствата на едно цяло поколение.

