Почти 50% активност на повторните избори за президент на Република Сръбска

На повторните избори за президент на Република Сръбска са гласували 41 826 избиратели, което представлява 49,51% от общия електорат в 17-те местни общности, където се проведе вотът. Това съобщи Централна избирателна комисия на Босна и Херцеговина.

Общо 84 474 избиратели са имали право да упражнят правото си на глас. Данните показват значително по-висока избирателна активност в сравнение с първоначалните избори за президент на Република Сръбска, проведени на 23 ноември 2025 г., когато до урните отидоха по-малко от 35% от имащите право на глас.

По време на изборния ден ЦИК на Босна и Херцеговина е получила четири жалби, които са били препратени към компетентните общински и градски избирателни комисии за разглеждане.

Според официална информация, предоставена на ЦИК от Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска, от отварянето на секциите до 15:00 часа са регистрирани 13 инцидента. По-голямата част от тях са свързани със сигнали за предполагаемо купуване на гласове.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че първите предварителни резултати от повторните президентски избори се очаква да бъдат обявени около 22:30 часа местно време (23:30 ч. българско време).