НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Почти 50% активност на повторните избори за президент на Република Сръбска

          8 февруари 2026 | 23:22 180
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На повторните избори за президент на Република Сръбска са гласували 41 826 избиратели, което представлява 49,51% от общия електорат в 17-те местни общности, където се проведе вотът. Това съобщи Централна избирателна комисия на Босна и Херцеговина.

          - Реклама -
            
            

          Общо 84 474 избиратели са имали право да упражнят правото си на глас. Данните показват значително по-висока избирателна активност в сравнение с първоначалните избори за президент на Република Сръбска, проведени на 23 ноември 2025 г., когато до урните отидоха по-малко от 35% от имащите право на глас.

          По време на изборния ден ЦИК на Босна и Херцеговина е получила четири жалби, които са били препратени към компетентните общински и градски избирателни комисии за разглеждане.

          Според официална информация, предоставена на ЦИК от Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска, от отварянето на секциите до 15:00 часа са регистрирани 13 инцидента. По-голямата част от тях са свързани със сигнали за предполагаемо купуване на гласове.

          От Централната избирателна комисия съобщиха, че първите предварителни резултати от повторните президентски избори се очаква да бъдат обявени около 22:30 часа местно време (23:30 ч. българско време).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Украйна планира 10 оръжейни експортни центъра в Европа и производство на дронове в Германия

          Красимир Попов -
          Киев залага на интернационализиране на отбранителната индустрия и контролирания износ на излишно въоръжение
          Политика

          Затвориха секциите на повторните избори за президент на Република Сръбска

          Красимир Попов -
          Избирателната активност към следобедните часове е била малко над 38%, първите резултати се очакват късно вечерта
          Политика

          Норвежкият посланик в Йордания и Ирак подаде оставка заради разследване по делото „Епстийн“

          Красимир Попов -
          Мона Юул е временно отстранена след разкрития за контакти с починалия американски сексуален престъпник
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions