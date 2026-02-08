НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
          Пожар пламна в мемориала на жертвите от трагедията в Кран Монтана

          Огънят е овладян, а причините за инцидента се изясняват

          8 февруари 2026 | 17:39 900
          Снимка: БГНЕС
          Пожар е избухнал тази сутрин в мемориала за жертвите на новогодишния пожар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, съобщава агенция ДПА.

          Стотици на протест в Швейцария с искане за истина месец след трагичния пожар в Кран-Монтана

          От полицията уточняват, че екипи на противопожарната служба бързо са овладели пламъците и огънят е бил потушен. В момента се извършва разследване, за да бъдат установени причините за пожара.

          Мемориалът представлява бяла палатка, издигната на мястото на трагедията, където хората оставят свещи, цветя, писма и плюшени играчки в памет на загиналите.

          Росен Желязков с послание след трагедията в Кран Монтана – Евроком

          При пожара в новогодишната нощ в курорта загинаха 41 души, а 115 бяха ранени. Част от пострадалите продължават да се лекуват в интензивни отделения, повече от пет седмици след инцидента, с тежки изгаряния и респираторни усложнения.

