Пожар пламна в мемориала на жертвите от трагедията в Кран Монтана

Пожар е избухнал тази сутрин в мемориала за жертвите на новогодишния пожар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, съобщава агенция ДПА.

От полицията уточняват, че екипи на противопожарната служба бързо са овладели пламъците и огънят е бил потушен. В момента се извършва разследване, за да бъдат установени причините за пожара.

Мемориалът представлява бяла палатка, издигната на мястото на трагедията, където хората оставят свещи, цветя, писма и плюшени играчки в памет на загиналите.

При пожара в новогодишната нощ в курорта загинаха 41 души, а 115 бяха ранени. Част от пострадалите продължават да се лекуват в интензивни отделения, повече от пет седмици след инцидента, с тежки изгаряния и респираторни усложнения.