НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар в онкологичната болница в София, евакуирани пациенти и персонал

          Огънят тръгнал от сешоар за ръце, а бързата намеса на пожарникарите предотвратила по-сериозни щети

          8 февруари 2026 | 10:35 400
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Пожар е избухнал на 7 февруари в Националната онкологична болница – УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ в София, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

          - Реклама -
            
            

          На място незабавно са изпратени три пожарни автомобила от столичната служба по пожарна безопасност.

          Огънят е възникнал в стационарен сешоар за ръце, като преди пристигането на екипите са евакуирани 12 души – пациенти и служители на отделението. Няма пострадали, уточняват от пожарната.

          Пожар на Герена преди Левски – Ботев Враца: Спряха тока

          Благодарение на бързата намеса на огнеборците, пожарът е овладян навреме и е предотвратено разпространението му към други части на болницата. Причините за инцидента се изясняват.

          Междувременно от ГДПБЗН съобщават, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 53 пожара, без да има пострадали хора.

          Пожарникарите са реагирали на 90 сигнала за произшествия, като 20 пожара са били с преки материални щети – осем в жилищни сгради и пет в транспортни средства, както и в други обекти.

          Пожар в Боровец: Пострадал е в болница, огънят е потушен

          Други 33 пожара са били без материални щети, а екипите са извършили и 31 спасителни и помощни операции, включително при катастрофи, аварии и отводнявания. Отчетени са и шест лъжливи сигнала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Милионно финансиране и нови свидетелства около групата на „Лама Ивайло“

          Десислава Димитрова -
          Разследващите проверяват данни, че заможно българско семейство е финансирало „Лама Ивайло“ Калушев със сума от около 1 млн. лева, използвани за закупуването на имот в Мексико.
          Политика

          Осъден за купуване на гласове кмет продължава да управлява в Поморийско

          Десислава Димитрова -
          Вече повече от месец и половина кмет с окончателна присъда за купуване на гласове продължава да изпълнява длъжността си в поморийското село Бата.
          Култура

          Иво Сиромахов се заема да спаси рушащо се възрожденско училище (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          Иво Сиромахов съобщи в социалните мрежи, че работи върху нова книга, посветена на великите български възрожденци, чиито личности, все по-често остават забравени.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions