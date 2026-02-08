Пожар в онкологичната болница в София, евакуирани пациенти и персонал

Пожар е избухнал на 7 февруари в Националната онкологична болница – УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ в София, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

На място незабавно са изпратени три пожарни автомобила от столичната служба по пожарна безопасност.

Огънят е възникнал в стационарен сешоар за ръце, като преди пристигането на екипите са евакуирани 12 души – пациенти и служители на отделението. Няма пострадали, уточняват от пожарната.

Благодарение на бързата намеса на огнеборците, пожарът е овладян навреме и е предотвратено разпространението му към други части на болницата. Причините за инцидента се изясняват.

Междувременно от ГДПБЗН съобщават, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 53 пожара, без да има пострадали хора.

Пожарникарите са реагирали на 90 сигнала за произшествия, като 20 пожара са били с преки материални щети – осем в жилищни сгради и пет в транспортни средства, както и в други обекти.

Други 33 пожара са били без материални щети, а екипите са извършили и 31 спасителни и помощни операции, включително при катастрофи, аварии и отводнявания. Отчетени са и шест лъжливи сигнала.