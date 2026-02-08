ПСЖ унижи Марсилия, Дембеле блести

Пари Сен Жермен нанесе исторически удар върху вечния си съперник Олимпик Марсилия, разгромявайки го с 5:0 на „Парк де Пренс“. Това е най-голямата домакинска победа на парижани над южняците в историята на дербито, надминавайки предишните рекорди от 4:0. Носителят на „Златната топка“ за 2025 г. Усман Дембеле бе над всички с два гола и асистенция, а автогол на Факундо Медина и попадения на Кварацхелия и Лий Кан-ин оформиха разгрома.

Първо полувреме: Шоуто на Дембеле

Мачът започна с натиск на домакините, които откриха резултата още в 12-ата минута. Нуно Мендеш проби отляво и намери Усман Дембеле, който отблизо промуши топката под плонжа на вратаря Джефри де Ланге за 1:0.

Марсилия опита да отговори чрез Амин Гуири, чийто удар бе спасен от Матвей Сафонов, но ПСЖ контролираше събитията.

В 37-ата минута Дембеле сътвори истински шедьовър. Той взе топката около тъчлинията, финтира Леонардо Балерди и Факундо Медина с лекота, преди да я вкара с мощен шут под гредата за 2:0.

Второ полувреме: Пълен разпад на Марсилия

Втората част започна с греди и за двата отбора – Жоао Невеш и Дезире Дуе за ПСЖ, и Игор Пайшао за Марсилия (чиито удар бе спасен блестящо от Сафонов).

В 64-ата минута интригата приключи с куриозен автогол. Жоао Невеш опита да комбинира с Кварацхелия, а защитникът на гостите Факундо Медина в опита си да изчисти с глава, прати топката в собствената си врата – 3:0.

Само две минути по-късно резервата Хвича Кварацхелия направи резултата 4:0 с великолепно воле след центриране на Дембеле.

Крайното унижение оформи друга резерва – Лий Кан-ин. В 74-ата минута южнокореецът получи пас от Сени Маюлу и с плътен удар от границата на наказателното поле направи безпомощен Де Ланге за крайното 5:0.

Дори в заключителните минути, при решен мач, кошмарът за Марсилия не свърши. Парижани продължиха да се забавляват, докато гостите изглеждаха безпомощни. В 86-ата минута Амин Гуири опита да направи нещо почетно от корнер, но центрирането му бе лесна плячка за Матвей Сафонов.

Безсилието на гостите се прояви в 88-ата минута, когато Леонардо Балерди извърши грубо нарушение срещу влезлия като резерва Гонсало Рамос.

Минута по-късно ПСЖ бе на сантиметри от шести гол. Лий Кан-ин центрира майсторски от фаул, топката стигна до Хвича Кварацхелия в центъра на наказателното поле, но техничният му удар срещна напречната греда – третият удар в рамката на вратата за домакините в този мач!