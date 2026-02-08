НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 08.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Радослав Гидженов, Волен Чинков и Георги Кабаков свирят дербитата за Купата на България

          Ясни са съдийските назначения за четвъртфиналите

          8 февруари 2026 | 22:34 220
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Радослав Гидженов, Волен Чинков, Георги Кабаков и Драгомир Драганов ще бъдат главни рефери на четирите мача от четвъртфиналната фаза на турнира за Sesame Купата на България.

          - Реклама -
            
            

          Дербито между Лудогорец и Левски е поверено на Волен Чинков, а за ВАР ще отговарят Стоян Арсов и Геро Писков.

          Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив пък ще бъде свирено от Георги Кабаков с ВАР арбитри Никола Попов и Валентин Железов.

          Мачът между ЦСКА срещу ЦСКА 1948 ще бъде ръководен от Радослав Гидженов с ВАР асистенти Мариян Гребенчарски и Кристиян Колев.

          Срещата между Ботев Враца и Арда пък ще бъде свирена от Драгомир Драганов с ВАР асистенти Венцислав Митрев и Станимир Тренчев.

          СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

          ЦСКА – ЦСКА 1948

          ГС:Радослав Петров Гидженов АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Петър Велизаров Митрев

          4-ТИ:Мартин Иванов Марков ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР:Кристиян Николов Колев

          СН:Георги Владимиров Игнатов 

          БОТЕВ ВРАЦА – АРДА КЪРДЖАЛИ

          ГС:Драгомир Димитров Драганов АС1:Мирослав Николаев Симеонов АС2:Теодор Пешев Петров

          4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Венцислав Георгиев Митрев АВАР:Станимир Лозанов Тренчев

          СН:Ангел Любенов Ангелов 

          ЛУДОГОРЕЦ – ЛЕВСКИ

          ГС:Волен Валентинов Чинков АС1:Дениз Пиринов Соколов АС2:Георги Йорданов Дойнов

          4-ТИ:Георги Димитров Давидов ВАР:Стоян Панталеев Арсов АВАР:Геро Георгиев Писков

          СН:Георги Генов Нарлев 

          ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – БОТЕВ ПЛОВДИВ

          ГС:Георги Николов Кабаков АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Мартин Емилов Венев

          4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Никола Антонов Попов АВАР:Валентин Станчев Железов

          СН:Георги Василев Йорданов 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Състоянието на Линдзи Вон остава тревожно

          Станимир Бакалов -
          Животът на американската звезда в алпийските ски не е застрашен и тя не се е нуждаела от помощ при дишането, добавя източникът
          Спорт

          Антони разплака Атлетико Мадрид 

          Станимир Бакалов -
          Мадридчани са трети в класирането с 45 точки, а Бетис е пети с 38
          Спорт

          Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

          Станимир Бакалов -
          Българинът получи мускулна травма в 57-ата минута и поиска смяна
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions