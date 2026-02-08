Радослав Гидженов, Волен Чинков и Георги Кабаков свирят дербитата за Купата на България

Радослав Гидженов, Волен Чинков, Георги Кабаков и Драгомир Драганов ще бъдат главни рефери на четирите мача от четвъртфиналната фаза на турнира за Sesame Купата на България.

Дербито между Лудогорец и Левски е поверено на Волен Чинков, а за ВАР ще отговарят Стоян Арсов и Геро Писков.

Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив пък ще бъде свирено от Георги Кабаков с ВАР арбитри Никола Попов и Валентин Железов.

Мачът между ЦСКА срещу ЦСКА 1948 ще бъде ръководен от Радослав Гидженов с ВАР асистенти Мариян Гребенчарски и Кристиян Колев.

Срещата между Ботев Враца и Арда пък ще бъде свирена от Драгомир Драганов с ВАР асистенти Венцислав Митрев и Станимир Тренчев.

СЪДИЙСКИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЦСКА – ЦСКА 1948

ГС:Радослав Петров Гидженов АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:Мартин Иванов Марков ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР:Кристиян Николов Колев

СН:Георги Владимиров Игнатов

БОТЕВ ВРАЦА – АРДА КЪРДЖАЛИ

ГС:Драгомир Димитров Драганов АС1:Мирослав Николаев Симеонов АС2:Теодор Пешев Петров

4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Венцислав Георгиев Митрев АВАР:Станимир Лозанов Тренчев

СН:Ангел Любенов Ангелов

ЛУДОГОРЕЦ – ЛЕВСКИ

ГС:Волен Валентинов Чинков АС1:Дениз Пиринов Соколов АС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Димитров Давидов ВАР:Стоян Панталеев Арсов АВАР:Геро Георгиев Писков

СН:Георги Генов Нарлев

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – БОТЕВ ПЛОВДИВ

ГС:Георги Николов Кабаков АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Мартин Емилов Венев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Никола Антонов Попов АВАР:Валентин Станчев Железов

СН:Георги Василев Йорданов