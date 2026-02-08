Румен Петков: Случаят „Петрохан“ разкри институционална немощ

Случаят „Петрохан“ отново повдига въпроси за институционалната отговорност и действията на държавата при тежки криминални престъпления. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ бившият вътрешен министър Румен Петков изрази сериозни съмнения относно реакциите на институциите преди трагедията.

Според него случаят е показателен за институционална немощ, като поставя два основни въпроса около престъплението.

„Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват.“

Петков подчерта, че въпросите около случая са повече от отговорите и че обществото очаква ясни институционални действия.

„Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“

По думите му трагедията поставя сериозни въпроси към работата на МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето, които следва да дадат ясни отговори за действията си.

В изявлението си Румен Петков коментира и проведения конгрес на БСП, като определи случилото се като знак за промяна в партията.

