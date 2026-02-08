Румен Петков: Случаят „Петрохан“ разкри институционална немощ

8 февруари 2026 | 11:28
Случаят
„ отново повдига въпроси за Петрохан“ институционалната отговорност и действията на държавата при тежки криминални престъпления. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ бившият вътрешен министър Румен Петков изрази сериозни съмнения относно реакциите на институциите преди трагедията.
Според него случаят е показателен за
институционална немощ, като поставя два основни въпроса около престъплението.
„Кой и защо извърши това престъпление? Няма как да не смущава фактът, че една НПО с име, което внушава усещане за държавна намеса, 20 дни след регистрацията е легитимирана от министерството по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема. Съратници и политици на същия министър се ангажират с финансова подкрепа. Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, когато от него трябва да се изцедят дивиденти пред обществото, и когато стане тази трагедия, тогава всички тези хорица се прискриват.“
Петков подчерта, че
въпросите около случая са повече от отговорите и че обществото очаква ясни институционални действия.
„Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори, институционални, добре аргументирани, по най-бързия начин.“
По думите му трагедията поставя сериозни въпроси към работата на
МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето, които следва да дадат ясни отговори за действията си.
В изявлението си Румен Петков коментира и проведения
конгрес на БСП, като определи случилото се като знак за промяна в партията.
„Конгресът на БСП показа две неща. Първо разум и достойнство. Искам да поздравя Атанас Зафиров за начина, по който се оттегли. Върху него се изля много помия, много грозни квалификации, много лични нападки. Той запази достойнство. Вчерашният конгрес показа една нова атмосфера в левицата. За пръв път няма разправа с довчерашния лидер, няма зачеркване, а има ясно очертан път с отчитане на постигнатото. Това са две стъпки, които показват решимостта на новия председател на БСП Крум Зарков.“