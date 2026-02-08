Сачева: Политиките са по-важни от личностите в партньорствата

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви пред журналисти, че партията ѝ не коментира вътрешнополитическите процеси в други формации, но отправи поздрав към Крум Зарков. Изявлението беше направено пред медиите, предаде Нова телевизия.

Сачева подчерта, че Зарков притежава сериозна правна експертиза и институционален опит, което според нея е положително за политическия живот у нас.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС не изгражда партньорствата си на база конкретни личности, а според предлаганите политики.

