Сачева: Политиките са по-важни от личностите в партньорствата

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви пред журналисти, че партията ѝ не коментира вътрешнополитическите процеси в други формации, но отправи поздрав към Крум Зарков. Изявлението беше направено пред медиите, предаде Нова телевизия.
Крум Зарков е новият председател на БСП след вот без балотаж
Сачева подчерта, че Зарков притежава сериозна правна експертиза и институционален опит, което според нея е положително за политическия живот у нас.
По думите ѝ ГЕРБ-СДС не изгражда партньорствата си на база конкретни личности, а според предлаганите политики.