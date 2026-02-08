НА ЖИВО
          Сачева: Политиките са по-важни от личностите в партньорствата

          От ГЕРБ-СДС поздравиха Крум Зарков, но изчакват да видят посоката на БСП

          8 февруари 2026 | 12:50 330
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви пред журналисти, че партията ѝ не коментира вътрешнополитическите процеси в други формации, но отправи поздрав към Крум Зарков. Изявлението беше направено пред медиите, предаде Нова телевизия.

          Крум Зарков е новият председател на БСП след вот без балотаж

          Сачева подчерта, че Зарков притежава сериозна правна експертиза и институционален опит, което според нея е положително за политическия живот у нас.

          По думите ѝ ГЕРБ-СДС не изгражда партньорствата си на база конкретни личности, а според предлаганите политики.

          Крум Зарков: БСП трябва да е партия, а не Пеевски

          „Нека първо да видим какви политики ще предложи БСП. Ние още сме в съвместно управление, но излизаме на избори“,

          коментира още Сачева.
