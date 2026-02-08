НА ЖИВО
          Състоянието на Линдзи Вон остава тревожно

          Скиорката под наблюдение в интензивното отделение на болница

          8 февруари 2026 | 21:47
          Сподели
          Линдзи Вон остава под наблюдение в интензивното отделение на болница в Тревизо, след като падна тежко по време на спускане на Олимпийските игри в Кортина д’Ампецо, съобщава източник на Ройтерс. Животът на американската звезда в алпийските ски не е застрашен и тя не се е нуждаела от помощ при дишането, добавя източникът.

          Вон беше откарана в болница със скъсана предна кръстна връзка. Хеликоптер откара 41-годишната американка до лечебното заведение в Тревизо.

          „Тя е получила контузия, но е в стабилно състояние и е в добри ръце с екип от американски и италиански лекари“, се казва в изявление на американския отбор по ски и сноуборд.

          Последните информации от болницата са, че легендата е претърпяла операция заради счупване на крака.

          Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че всички мислят за Вон.

          „Ти си невероятно вдъхновение и винаги ще бъдеш олимпийска шампионка“, коментира Ковънтри.

