Сблъсъци на протест срещу Зимните олимпийски игри в Милано

Протест срещу домакинството на Зимните олимпийски игри се проведе в Милано, като участниците заявиха, че провеждането на форума има негативни екологични и социални последици.

Напрежението ескалира, когато част от демонстрантите, сред които и младежи с качулки, започнали да хвърлят твърди предмети по полицията. В отговор силите на реда използвали водни оръдия и сълзотворен газ, а при безредиците са били задържани няколко души.

Противниците на Олимпиадата критикуват и влиянието на игрите върху инфраструктурата в региона, включително решението на властите да бъдат изсечени стотици дървета за изграждане на писта за бобслей, съобщава БНР. В знак на протест част от участниците носели картонени дървета, които поставили на земята по време на демонстрацията.

По време на акцията протестиращите скандирали и срещу присъствието на агенти на Агенцията за имиграционен и митнически контрол, ангажирани с охраната на американската делегация.