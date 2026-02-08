НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
          Европа Общество

          Сблъсъци на протест срещу Зимните олимпийски игри в Милано

          Демонстрацията срещу екологичните и социалните последици от Олимпиадата прерасна в напрежение с полицията

          8 февруари 2026 | 09:30 420
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Протест срещу домакинството на Зимните олимпийски игри се проведе в Милано, като участниците заявиха, че провеждането на форума има негативни екологични и социални последици.

          Зимната олимпиада в Милано-Кортина стартира с участие на 20 български спортисти – Евроком

          Напрежението ескалира, когато част от демонстрантите, сред които и младежи с качулки, започнали да хвърлят твърди предмети по полицията. В отговор силите на реда използвали водни оръдия и сълзотворен газ, а при безредиците са били задържани няколко души.

          Противниците на Олимпиадата критикуват и влиянието на игрите върху инфраструктурата в региона, включително решението на властите да бъдат изсечени стотици дървета за изграждане на писта за бобслей, съобщава БНР. В знак на протест част от участниците носели картонени дървета, които поставили на земята по време на демонстрацията.

          Франческа Лолобриджида е шампионка на 3000 метра бързо пързаляне с кънки – Евроком

          По време на акцията протестиращите скандирали и срещу присъствието на агенти на Агенцията за имиграционен и митнически контрол, ангажирани с охраната на американската делегация.

