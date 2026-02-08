НА ЖИВО
      неделя, 08.02.26
          Шивелуч изригна: пепелен стълб се издигна на 11,6 км над Камчатка

          Обявен е червен авиационен код заради опасност за въздушния трафик

          8 февруари 2026 | 10:05 400
          Снимка: БГНЕС
          Вулканът Шивелуч на полуостров Камчатка изхвърли пепелен стълб на височина 11,6 километра, съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания, цитирана от ТАСС.

          Според официалната информация, пепелният облак се е разпрострял на около 40 км северозападно от вулкана, след като експлозиите са изхвърлили огромно количество пепел в атмосферата.

          Изригването е регистрирано в 14:08 ч. местно време (04:08 ч. българско време). В района е обявен червен авиационен код, тъй като активността на вулкана представлява сериозна опасност за местните и международните полети.

          Учени следят признаци на активизация на вулкана Ел Чичон в Мексико

          От местния клон на руското Министерство на извънредните ситуации съобщават, че при промяна на посоката на вятъра е възможно пепел да достигне населени места в районите Уст-Камчатски, Милковски, Бистрински и Тигилски в Камчатския край.

          Шивелуч е сред най-големите и най-активни стратовулкани на Камчатка, разположен в северната част на полуострова и част от тихоокеанския Огнен пръстен. Вулканът е известен със своята честа и експлозивна активност, което го прави един от най-внимателно наблюдаваните в региона.

          Макар да се намира в отдалечен район, изригванията му представляват значителна заплаха за въздушния трафик над Северния Тихи океан.

          Геологически Шивелуч представлява сложен вулканичен масив, включващ:

          • Стария Шивелуч,
          • древна калдера,
          • Младия Шивелуч, който е активният връх в момента.

          Най-високата точка на вулкана обикновено достига около 3283 метра, но височината се променя заради растежа и срутването на лавови куполи.

          Структурата му е типична за стратовулкан, изграден от пластове застинала лава, тефра, пемза и вулканична пепел, като той е и един от най-северните активни вулкани в Камчатка.

          Историята на вулканичната му активност обхваща между 60 000 и 70 000 години, което го прави сред най-старите активни вулкани в района. Характерни са периодите на растеж на лавов купол, последвани от внезапно срутване, което поражда мощни пирокластични потоци, спускащи се по склоновете.

          Едно от най-силните изригвания е регистрирано през 1964 г., когато колапс на купола води до образуването на голяма подковообразна калдера. През последните десетилетия активността на вулкана е почти постоянна, с чести изхвърляния на пепелни колони.

          Заради високата активност вулканът е под непрекъснат мониторинг от екипа за реакция при вулканични изригвания на Камчатка (KVERT) и Института по вулканология и сеизмология.

          Руски вулкан изригна, изхвърли пепел над полуостров Камчатка – Евроком

          Основните рискове при изригванията включват пепелопад, пирокластични потоци и лахари (кални потоци). Пепелните облаци представляват сериозна заплаха за самолетите, тъй като могат да повредят двигателите и да застрашат безопасността на полетите.

          Вулканът е и важна естествена лаборатория за учените, които изучават вулканичните процеси и начините за прогнозиране на бъдещи изригвания, както и за ограничаване на рисковете за населението и международния въздушен трафик.

          Шивелуч остава ярко напомняне за мощните геоложки сили, действащи в тихоокеанския Огнен пръстен.

