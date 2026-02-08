Шивелуч изригна: пепелен стълб се издигна на 11,6 км над Камчатка

Вулканът Шивелуч на полуостров Камчатка изхвърли пепелен стълб на височина 11,6 километра, съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания, цитирана от ТАСС.

Според официалната информация, пепелният облак се е разпрострял на около 40 км северозападно от вулкана, след като експлозиите са изхвърлили огромно количество пепел в атмосферата.

Изригването е регистрирано в 14:08 ч. местно време (04:08 ч. българско време). В района е обявен червен авиационен код, тъй като активността на вулкана представлява сериозна опасност за местните и международните полети.

От местния клон на руското Министерство на извънредните ситуации съобщават, че при промяна на посоката на вятъра е възможно пепел да достигне населени места в районите Уст-Камчатски, Милковски, Бистрински и Тигилски в Камчатския край.

Шивелуч е сред най-големите и най-активни стратовулкани на Камчатка, разположен в северната част на полуострова и част от тихоокеанския Огнен пръстен. Вулканът е известен със своята честа и експлозивна активност, което го прави един от най-внимателно наблюдаваните в региона.

Макар да се намира в отдалечен район, изригванията му представляват значителна заплаха за въздушния трафик над Северния Тихи океан.

Геологически Шивелуч представлява сложен вулканичен масив, включващ:

Стария Шивелуч ,

, древна калдера ,

, Младия Шивелуч, който е активният връх в момента.

Най-високата точка на вулкана обикновено достига около 3283 метра, но височината се променя заради растежа и срутването на лавови куполи.

Структурата му е типична за стратовулкан, изграден от пластове застинала лава, тефра, пемза и вулканична пепел, като той е и един от най-северните активни вулкани в Камчатка.

Историята на вулканичната му активност обхваща между 60 000 и 70 000 години, което го прави сред най-старите активни вулкани в района. Характерни са периодите на растеж на лавов купол, последвани от внезапно срутване, което поражда мощни пирокластични потоци, спускащи се по склоновете.

Едно от най-силните изригвания е регистрирано през 1964 г., когато колапс на купола води до образуването на голяма подковообразна калдера. През последните десетилетия активността на вулкана е почти постоянна, с чести изхвърляния на пепелни колони.

Заради високата активност вулканът е под непрекъснат мониторинг от екипа за реакция при вулканични изригвания на Камчатка (KVERT) и Института по вулканология и сеизмология.

Основните рискове при изригванията включват пепелопад, пирокластични потоци и лахари (кални потоци). Пепелните облаци представляват сериозна заплаха за самолетите, тъй като могат да повредят двигателите и да застрашат безопасността на полетите.

Вулканът е и важна естествена лаборатория за учените, които изучават вулканичните процеси и начините за прогнозиране на бъдещи изригвания, както и за ограничаване на рисковете за населението и международния въздушен трафик.

Шивелуч остава ярко напомняне за мощните геоложки сили, действащи в тихоокеанския Огнен пръстен.