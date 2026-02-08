НА ЖИВО
          „Синият“ боксов турнир „Битки на духа“ се завръща през април

          Организаторите от Националния клуб на привържениците на Левски (НКП) обявиха, че вече приемат заявки за участие по имейл и телефон

          8 февруари 2026 | 14:36 130
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Тазгодишното издание на левскарския боксов турнир “Битки на духа” ще се проведе на 24-и април в столичната спортна зала “Христо Ботев”. Събитието ще бъде 14-то поредно.

          Организаторите от Националния клуб на привържениците на Левски (НКП) обявиха, че вече приемат заявки за участие по имейл и телефон. И тази година ще има не само срещи по правилниците на аматьорския и професионалния бокс, но и такива по кикбокс.

          жегодният боксов турнир между привържениците на Левски се провежда в партньорство с Българска федерация по бокс.

          Припомняме, че миналогодишното издание на „Битки на духа“ бе оглавено от професионална битка за световна титла по кикбокс. В епичния пет-рундов дуел Мартин Копривленски надделя над Дан Лунгу и вдигна пояса.

