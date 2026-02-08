Скок в цените на зеленчуците през шестата седмица

През шестата седмица на годината пазарът на основни хранителни стоки в страната отчита по-сериозно поскъпване при част от пресните зеленчуци, докато при месото и млечните продукти се запазва относителна ценова стабилност. Това показват данните от седмичния оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), предоставени на БТА.

- Реклама -

Най-голямо увеличение е регистрирано при корнишоните, чиято средна цена достига 2,57 лв. за килограм, което представлява ръст от 21% спрямо предходната седмица.

НСИ: Инфлацията за януари 2026 г. е 3,6% на годишна база

Сериозно поскъпване се отчита и при зелените и червените чушки, където средната цена достига 3,94 лв. за килограм, като увеличението е съответно 20% при зелените и 19% при червените чушки.

При рибните продукти най-осезаема промяна има при морския кефал, който поскъпва със 17% и достига 6,17 лв. за килограм.

Умерен ръст се наблюдава и при други зеленчуци – тиквите поскъпват с 13% до 0,97 лв. за килограм, зелето – с 12% до 0,82 лв., а празът също отбелязва увеличение от около 12%.

В същото време цените на основните месни и млечни продукти остават без съществени промени, което запазва относителна стабилност на потребителската кошница в началото на февруари.

НАП: Глобите за необосновано повишаване на цените достигнаха 215 хиляди евро – Евроком

Според анализа основните причини за колебанията са сезонните фактори, ограниченото местно производство и по-големият дял на вносните доставки, които влияят най-силно върху цените на пресните зеленчуци.

Така, при продуктите с по-дълъг срок на съхранение се запазва ценова стабилност, докато при пресните зеленчуци динамиката остава по-изразена заради съчетанието от вътрешни и международни фактори.