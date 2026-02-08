Славия загуби от Локомотив (Пловдив) с 0:2 на своя стадион „Александър Шаламанов“ в мач от 20 кръг на efbet Лига и прекъсна серията си от 11 мача без загуба в шампионата, записана в края на есенния дял. „Смърфовете“ пък записаха първи успех след две поредни поражения и четири срещи без успех.

В следващия кръг тимът на Ратко Достанич гостува на Арда на 14 февруари. Два дни по-рано „черно-белите“ играят срещу градския съперник Ботев на четвъртфиналите за Купата на България, а на 15 февруари приемат Черно море в шампионатен двубой.

В първите двайсетина минути не се случи нищо интересно пред двете врати, а „смърфовете“ нанесоха своя удар след половин час игра. При контраатака Каталин Иту шутира към далечния ъгъл и Леви Нтумба отрази. При добавката обаче Жулиен Лами довкара топката във вратата на „белите“ за 0:1.

До почивката Мартин Русков и Кристиян Балов пробваха удари към двете врати, но опитите и на двамата не дадоха положителен резултат.

Малко след почивката Боян Милосавлйевич спаси далечен изстрел на Илиян Стефанов без никакви затруднения. В 58-ата минута гостите удвоиха аванса си, след като Севи Идриз бе изведен сам срещу Леви Нтумба и с премерен изстрел в левия ъгъл се разписа за 0:2.

Десетина минути по-късно румънецът Каталин Иту можеше да реши спора, но негов удар прати топката на няколко сантиметра в аут. Славия отвърна с опит с глава на централния защитник Никола Савич, който също не намери целта. Пет минути преди края Милосавлевич спаси с вещина нов удар на Савич с глава. В добавеното време отново Савич не успя да се разпише с глава от непосредствена близост след ново центриране от свободен удар.

След успеха си Локомотив (Пловдив) остава шести с 32 точки. Славия е на седмата позиция с 28 пункта.