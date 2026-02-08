Тервел Замфиров на 1/4-финал! 11 стотни оставиха Радослав Янков извън финалите

Световният шампион Тервел Замфиров е на 1/4-финал! на Олимпийските игри в Милано – Кортина!

11 стотни оставиха Радослав Янков извън 1/4-финалите на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за осминафиналите на паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. Третият български представител Александър Кръшняк отпадна в квалификациите на трасето в Ливиньо.

20-годишният Замфиров, световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025, кара солидно и завърши с пето време в пресявките с 1:26.58 минута при олимпийския си дебют.

Така той ще се изправи срещу германеца Елиас Хубер на осминафиналите днес след 14:24 часа.

36-годишният Радослав Янков, който записа четвърто олимпийско участие, даде 13-о време в пресявките с 1:27.44 минута и успя да преодолее за втори път в кариерата си квалификациите на зимни Игри, след като в Пекин 2022 се нареди 15-и в крайното класиране.

В първия кръг на директните елиминации той ще се изправи срещу Арно Годе (Канада).

Така за първи път в историята двама българи достигнаха до топ 16 в дисциплината на зимни Игри.

21-годишният олимпийски дебютант Александър Кръшняк допусна грешки и остана на предпоследното 31-о място в пресявките с 1:32.27 минути.

Най-бърз в квалификациите беше световният шампион в дисциплината Роланд Фишналер (Италия) с 1:25.13 минута.

Втори се класира друг представител на домакините Аарон Марк с 1:26.08 минута, а защитаващият титлата си от Пекин 2022 Бенямин Карл (Австрия) постигна трети резултат с 1:26.49 минута. Годе е четвърти с 1:26.57 минута, а олимпийският вицешампион от Пьончан 2018 Санхо Ли (Република Корея) се нареди веднага след Замфиров на шестото място с 1:26.74 минута.

45-годишният веретан Андреас Промегер (Австрия), световен шампион от Сиера Невада 2017, даде 11-о време с 1:27.40 минута и също продължава борбата за отличията, както и местният любимец Маурицио Бормолини, завършил 14-и с 1:27.47 минута.

Световният първенец от Бакуриани 2023 Оскар Квятковски (Полша) се представи под възможностите си и отпадна с 28-о време от 1:28.70 минута. Действащият световен вицешампион Щефан Баумайстер (Германия) също не успя да продължи на осминафиналите, финиширайки 18-и в квалификациите с 1:27.76 минути.

В надпреварата при жените по-рано днес българката Малена Замфирова преодоля пресявките и ще кара в директните елиминации.

На състезанието присъства и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а сред зрителите беше и майката на Малена Замфирова – Доротея.