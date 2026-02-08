Трагичен край на издирването: Калушев, Златков и 15-годишно момче открити мъртви край Враца

Издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са били открити при акция на МВР в района над Враца. Това научиха източници на „Евроком“ от полицията. Още от петък разследващите са знаели, че посоката на тримата е към Врачанския Балкан. Дори неофициално още тогава се пусна информация, че е открит кемперът на Калушев и медията ни първа съобщи за това. Дори самият Калушев подсказва в пост посоката на движение, като цитира стихотворение на Христо Ботев.

Телата са намерени в местността около връх Околчица, като и тримата са открити мъртви.

Първоначално в района е открит Ивайло Калушев, а впоследствие са намерени и другите двама издирвани — 23-годишният Николай Златков и непълнолетното момче.

Акцията на полицията е довела до локализирането на тримата в труднодостъпна местност над Враца, като обстоятелствата около случая се изясняват.

