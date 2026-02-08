НА ЖИВО
          Трагичен край на издирването: Калушев, Златков и 15-годишно момче открити мъртви край Враца

          8 февруари 2026 | 14:07 418812
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче са били открити при акция на МВР в района над Враца. Това научиха източници на „Евроком“ от полицията. Още от петък разследващите са знаели, че посоката на тримата е към Врачанския Балкан. Дори неофициално още тогава се пусна информация, че е открит кемперът на Калушев и медията ни първа съобщи за това. Дори самият Калушев подсказва в пост посоката на движение, като цитира стихотворение на Христо Ботев.

          Милионно финансиране и нови свидетелства около групата на „Лама Ивайло“ – Евроком

          Телата са намерени в местността около връх Околчица, като и тримата са открити мъртви.

          Първоначално в района е открит Ивайло Калушев, а впоследствие са намерени и другите двама издирвани — 23-годишният Николай Златков и непълнолетното момче.

          Акцията на полицията е довела до локализирането на тримата в труднодостъпна местност над Враца, като обстоятелствата около случая се изясняват.

          Очаквайте още подробности днес и идните дни!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Един пистолет открит в кемпера на Калушев

          Десислава Димитрова -
          Един пистолет е отркит в кемпера на Калушев по врене на огледа, който продължва и в момента. Това научи "Евроком" от служители на МВР. До този момент е намерено само едно огнестрелно оръжие.
          Крими

          Основна версия: Калушев предварителнио планирал трагедията за петимата, идентифицирал се е с Ботев

          Десислава Димитрова -
          Издирваният и открит днес Ивайло Калушев вероятно е планирал трагедията и фаталния край на петимата души, сред които и 15-годишно момче. Това е основната версия, върху която работят разследващите.
          Крими

          Леон от „Петрохан“ се оказа син на простреляния дисидент Симон Варсано

          Десислава Димитрова -
          Момчето Леон, за което неговите баба и дядо търсят помощ от Агенцията за закрила на детето във връзка със случая в бившата хижа „Петрохан“, се оказва син на известния дисидент Симон Варсано, прострелян от тогавашната Народна милиция през 1989 г.
          Вашият коментар
