Тръмп кани лидери на Кипър и Гърция на първото заседание на „Съвета за мир“ за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отправил покани към кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за участие в първото заседание на т.нар. „Съвет за мир“, което ще се проведе на 19 февруари във Вашингтон и ще бъде посветено на ситуацията в Ивицата Газа.

Въпреки отказите на повечето държави членки на ЕС, с изключение на Унгария и България, Тръмп е продължил с изпращането на покани, надявайки се част от европейските столици да преразгледат позициите си.

Американски служител е потвърдил пред Hellas Journal, че официални покани са изпратени до ръководствата на Кипър и Гърция. Очаква се Христодулидис и Мицотакис да вземат решение през следващите дни дали ще приемат участието си.

Атина анализира поканата

По наличната информация Атина в момента анализира поканата, като Гърция е поканена да се включи в заседание на „Съвета за мир“, фокусирано върху прилагането на втората фаза от плана за възстановяване на Газа, което трябва да се състои по-късно този месец във Вашингтон.

Същият източник посочва, че в рамките на Европейския съюз покани са изпратени още до Испания, Германия, Италия, **Франция Швеция.

Широк международен формат

Извън ЕС покани са отправени към Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Мароко, Бахрейн, Обединени арабски емирства, Египет, Индонезия, Йордания, Пакистан, Швейцария, Великобритания, Турция, Южна Корея, Япония, Албания, Армения, Азербайджан, Казахстан, Косово, Индия, Австралия, Беларус и Норвегия.

Ще седнат ли Нетаняху и Ердоган на една маса?

Заседанието на „Съвета за мир“ е насрочено за 19 февруари, като вниманието вече е насочено към възможността на една и съща маса да седнат израелският премиер Бенямин Нетаняху и турският президент Реджеп Тайип Ердоган – сценарий, който би имал силен политически и символен ефект.

Нетаняху първоначално беше планирал посещение в Белия дом ден по-рано и все още публично не е потвърдил дали ще присъства на заседанието на „Съвета за мир“. Той обаче промени датата на визитата си и вече ще се срещне с Доналд Тръмп тази сряда, 11 февруари, което допълнително засилва очакванията около формата и участниците във форума.